Insua, Dani Gómez y Cumic ya se entrenan con el Real Zaragoza y estarían disponibles ante la Cultural Leonesa
Kodro, Toni Moya, Guti, Bakis, Keidi Bare y Pomares siguen fuera y, salvo sorpresa, no estarán en León
El parte de guerra del Real Zaragoza empieza a depurarse y Rubén Sellés recupera efectivos para León. Pablo Insua, Dani Gómez y Nikola Cumic han vuelto a los entrenamientos la mañana de este miércoles y estarían disponibles para el partido del sábado ante la Cultural y Deportiva Leonesa en un compromiso clave para dos rivales directos en la lucha por la salvación.
Ni el central ni el delantero estuvieron en la lista del pasado sábado ante el Eibar en el Ibercaja Estadio. Quien si lo hizo fue el extremo, Cumic, que partió de inicio en una alineación con hasta cinco fichajes de la ventana inicial. Sin embargo, un golpe contra el conjunto vasco le privó de disputar la mayor parte del segundo tiempo y tuvo que ser sustituido en el minuto 50.
No obstante, la enfermería del conjunto blanquillo sigue copada con varias bajas sensibles y que, en caso de no reaparecer de forma casi milagrosa en la última sesión antes del partido, no estarán en el encuentro con tintes de final. Kenan Kodro, Toni Moya, Raúl Guti, Sinan Bakis, Keidi Bare y Carlos Pomares todavía no han aparecido en la Ciudad Deportiva y obligan a pronosticar un once titular con pocos cambios respecto al Eibar, más allá de bajas forzadas.
El lateral izquierdo sufre dolencias en la cadera y, si bien no se trata de una lesión de gravedad, sigue con tratamientos para remitir el dolor y, salvo sorpresa, no viajará a León. Tampoco estuvo en la convocatoria del choque ante el Eibar y jugó en su lugar el recién llegado Juan Larios, que apunta a repetir titularidad ante su exequipo.
- El Arsenal apunta a Saidu: Toni Lima, ojeador del club inglés y descubridor para Europa de Neymar, ya ha estado en el Ibercaja Estadio
- Real Zaragoza - SD Eibar, en directo: ¡GOOOOOL DE EL YAMIQ!
- Oficial: el Real Zaragoza despide a Ramón Lozano, director de la cantera zaragocista, tras semanas de alta tensión
- Aitor Mañas, el tren que dejó pasar el Real Zaragoza derriba la puerta en el Alavés
- Bazdar, refuerzo estelar del Jagiellonia: el ariete cedido por el Real Zaragoza es el único fichaje de enero inscrito en la Conference
- Pichu' Atienza, excompañero de El Yamiq en el Real Zaragoza: 'El tío era un imán, va a ayudar mucho
- Gerardo Piris: “Agada va a sorprender a todos con su aportación al Real Zaragoza”
- Buenas noticias con Cumic: no hay lesión y puede llegar al partido ante la Cultural