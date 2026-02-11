Por el pito del sereno: El Comité impone un partido de sanción al jugador del Real Zaragoza El Yamiq

Por el pito del sereno. El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol ha sancionado con un partido de suspensión al defensa del Real Zaragoza Jawad El Yamiq por la tarjeta roja directa que el marroquí vio en el descuento del partido disputado el pasado sábado ante el Eibar.

En su escrito, el comité desestima las alegaciones del club aragonés a la redacción del acta arbitral e indica que los argumentos utilizados por el Zaragoza no son suficientes y apela a "la inmediación del árbitro con el desarrollo de la acción, encontrándose en una posición óptima para valorar lo sucedido en el terreno de juego, lo que refuerza la fiabilidad del relato consignado en el acta".

En este sentido, la resolución añade que "las imágenes aportadas por el club recurrente no desvirtúan dicha versión, sino que resultan plenamente compatibles con la descripción efectuada por el colegiado, no permitiendo alcanzar una conclusión distinta a la reflejada en el acta arbitral".

El recurso

No ha quedado para nada conforme el Real Zaragoza con el dictamen de Disciplina y durante la mañana de este miércoles el club ha anunciado que presentará de inmediato el correspondiente recurso ante el Comité de Apelación "con el firme propósito de que se reconozca el error material manifiesto existente y se deje sin efecto tanto la tarjeta roja mostrada a nuestro jugador como la sanción derivada de la misma".

"Desde el máximo respeto al colectivo arbitral, a los distintos organismos implicados en estos procesos y a la complejidad inherente a su labor, reclamamos que la aplicación de los reglamentos se realice con el máximo rigor, coherencia y uniformidad, en defensa del prestigio de la competición y del respeto debido a nuestro club y nuestra afición", dice el comunicado de un Real Zaragoza que insiste para que el zaguero pueda estar disponible para Sellés para el trascendental partido del sábado en León ante la Cultural, rival directo en la lucha por la supervivencia.

El Yamiq fue expulsado con roja directa al zafarse del agarrón de un rival, pero Disciplina considera que "del análisis de las referidas imágenes no se aprecia que el movimiento de los brazos del jugador amonestado responda a un gesto involuntario, reflejo o carente de control. Antes al contrario, se observa una reacción voluntaria y consciente del jugador como respuesta a la falta previamente sufrida, ejecutando la acción de manera deliberada, lo que excluye la concurrencia de cualquier elemento accidental o fortuito que pudiera atenuar su responsabilidad disciplinaria" y concluye que "aun cuando, como señala el árbitro en el acta el balón no estaba en juego, la acción sancionada se produce con ocasión del juego o como consecuencia directa de un lance del mismo, encajando plenamente en el tipo infractor previsto en el artículo 130.1 del Código Disciplinario de la RFEF".