El Real Zaragoza y los recién ascendidos: un dolor de muelas y ocho meses sin ganar

Los horrorosos resultados del Real Zaragoza en los últimos tiempos no entienden casi de rivales. Cuando ganar un partido parece algo parecido a una quimera cualquier equipo que tengas enfrente es capaz de tumbarte. Hasta los recién ascendidos, que a priori deberían ser los duelos más asequibles, son una barrera insuperable para los blanquillos. En una situación límite en la que ya no vale otra cosa que no sea sacar los tres puntos, ahora los aragoneses se enfrentan a dos de ellos de manera consecutiva (Cultural Leonesa y Andorra) y los precedentes no son para nada prometedores.

Porque de los últimos trece encuentros en los que el Zaragoza se ha enfrentado a un rival que venía de una categoría inferior, solo ha podido salir victorioso en dos, hay que remontarse a la campaña pasada y uno de ellos tiene el asterisco de que el contrario no se jugaba nada y llegó a La Romareda de vacaciones. Se trata de la visita del Deportivo de la Coruña en el partido en el que los zaragozanos, con Gabi en el banquillo, certificaron la permanencia en Segunda. Y aun así, le costó horrores al equipo (1-0 y con gol en propia) superar a unos gallegos que dieron todas las facilidades del mundo. El otro duelo que sacó adelante el Real Zaragoza fue en Málaga (1-2) en la única victoria que logró Miguel Ángel Ramírez en su triste paso por el banquillo.

En los otros once enfrentamientos, no hubo manera. La lista es larga. Comenzando con la campaña pasada y con los equipos a los que sí que se les pudo derrotar en la ida o en la vuelta, cuando los andaluces visitaron La Romareda el marcador fue 0-0. El día que al Zaragoza le tocó visitar Riazor, también hubo reparto de puntos (1-1). Los otros dos recién ascendidos en la 24-23 fueron el Córdoba y el Castellón. Ante los andaluces, también reinaron las tablas tanto en la primera como en la segunda vuelta. (1-1 y 2-2). En cambio, ante los de la Comunidad Valenciana, las cosas fueron mucho peor, cosechando dos derrotas: 1-2 en La Romareda y un bochornoso 4-1 en la jornada que cerró la Liga.

Este año, peor

Pero es que si ya el curso pasado el Real Zaragoza fue muy inferior ante los equipos que venían de abajo, lo de esta temporada está siendo de auténtica traca. Hasta el momento, tres derrotas y un empate y gracias. Este último fue el duelo ante la Real Sociedad B en el que los vascos fueron mucho mejores que los de Rubén Sellés, pero pudieron salvar un punto gracias a un tardío gol de Paul Akouokou. En cambio, en la jornada inaugural de la competición, el filial consiguió superar por 1-0 a los de Gabi en un encuentro en el que, esta vez sí, el Zaragoza mereció más.

Pero en Anoeta se consumó la primera derrota ante un recién ascendido. Y todavía, por el momento, llegaron dos más, precisamente ante los dos equipos que ahora amenazan las esperanzas blanquillas de lograr la salvación. Además, los dos partidos son fuera de casa, aunque con el actual Zaragoza no se sabe qué es mejor.

Primero, este sábado, hay que visitar a una Cultural que desvalijó el Ibercaja Estadio en un partido de infausto recuerdo (0-5) y que se llevó por delante a Emilio Larraz. No fueron mucho mejor las cosas ante el Andorra, que también se paseó plácidamente (1-3) por el nuevo hogar zaragocista. Contra el Ceuta, también mal (1-0). Sálvese quien pueda.