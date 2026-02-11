Tachi, jugador del Real Zaragoza, descubre la pólvora: "Necesitamos meter más y encajar menos"

El protagonista este miércoles en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza fue Tachi en una comparecencia en la que, para ser francos, el futbolista no dijo nada demasiado llamativo y que estuvo llena de obviedades. "Necesitamos meter más y encajar menos", destacó el defensa, descubriendo la pólvora. "Si fuese así no estaríamos dónde estamos. Hay más aspectos que estamos trabajando y poco a poco están dando sus frutos", valoró.

Porque para Tachi, "el trabajo sigue siendo muy bueno y es la línea a seguir. Después de tres victorias consecutivas se pone más alto el listón. Hemos competido todos los partidos excepto el del Albacete. Creo que el vestuario está responsabilizado de la situación. Nuestro deber es ver un equipo que va a una y es la dinámica a seguir".

Se le va acabando el tiempo al Real Zaragoza, que afronta este sábado una visita crucial al Reino de León. "No es una final, pero es un partido importante contra un rival directo. Tenemos que dar el máximo para sacar los tres puntos en un partido difícil", comentó un Tachi que recordó el duelo de la primera vuelta, en el que los aragoneses cayeron por 0-5: "El fútbol da muchas vueltas. Fue un partido durísimo. Creo que el equipo mordió los dientes y tragó veneno desde ese día. Personalmente, lo afronto con muchas ganas".

Sobre su posición en el campo, cuando Sellés decidió que partiera como mediocentro ante el Eibar, el zaragocista reconoció que es un puesto "que conozco porque ya he jugado ahí y el técnico me pidió dar consistencia al equipo, comunicación, hablar mucho".

Ante las quejas arbitrales que rodean al Zaragoza, Tachi afirmó que "os intentamos evadir de esas polémicas". "El Yamiq es un jugador con mucha experiencia y nos va a aportar mucho. La expulsión fue bastante injusta y el club hace bien tomando esta decisión. Espero que la Liga de un paso atrás y rectifique", subrayó.