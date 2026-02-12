Cumic, Dani Gómez e Insua se mantienen con el grupo y El Yamiq, a la espera de la decisión de Apelación
Los tres confirman su recuperación y estar a disposición de Sellés y el central marroquí es la gran duda a la espera de los comités. Fernando López ha estado en el entrenamiento
El Real Zaragoza se ha ejercitado este jueves en la Ciudad Deportiva en una sesión en la que Cumic, tras superar una dolencia en la rodilla que tuvo en su debut ante el Eibar, Pablo Insua, baja por molestias en ese partido, como Dani Gómez, que lo fue por molestias lumbares, han seguido con el grupo como el miércoles, confirmando su disponibilidad para el duelo del sábado en León ante la Cultural.
Mientras, El Yamiq sigue siendo la gran duda para Sellés, ya que el central marroquí se encuentra pendiente de la decisión de Apeación sobre el recurso que hizo el Zaragoza por el partido de sanción con el que fue castigado por Disciplina tras la roja que vio ante el Eibar. El club aún podría llegar al Tribunal de Arbitraje Deportivo llegado el caso y pedir la cautelar. La decisión de Apelación se espera para mañana.
Pomares, Kenan Kodro, Guti, Keidi Bare, Bakis y Toni Moya se mantienen al margen del grupo por sus respectivas lesiones y son bajas confirmadas ante la Cultural Leonesa y en la sesión han estado los habituales del filial, el meta Obón y los jugadores de campo Pinilla, con un vendaje en una rodilla, Lucas Terrer y Barrachina.
En el entrenamiento se ha podido ver a Fernando López, director general, que se ha pasado por la Ciudad Deportiva, aunque es algo que hace con cierta asiduidad para pulsar el estado de la plantilla y del cuerpo técnico de cara al decisivo partido ante la Cultural en León el sábado.
- Real Zaragoza - SD Eibar, en directo: ¡GOOOOOL DE EL YAMIQ!
- Álex Gomes, jugador del Real Zaragoza, en la primera selección del Fútbol Draft 2026
- Oficial: el Real Zaragoza despide a Ramón Lozano, director de la cantera zaragocista, tras semanas de alta tensión
- Aitor Mañas, el tren que dejó pasar el Real Zaragoza derriba la puerta en el Alavés
- Bazdar, refuerzo estelar del Jagiellonia: el ariete cedido por el Real Zaragoza es el único fichaje de enero inscrito en la Conference
- Pichu' Atienza, excompañero de El Yamiq en el Real Zaragoza: 'El tío era un imán, va a ayudar mucho
- Por el pito del sereno: El Comité impone un partido de sanción al jugador del Real Zaragoza El Yamiq
- Gerardo Piris: “Agada va a sorprender a todos con su aportación al Real Zaragoza”