Seis millones en la 'nevera' para el Real Zaragoza en verano

La discutible política de cesiones del Real Zaragoza, que en 10 meses le ha hecho perder el control de dos de sus mayores promesas (Liso y Pau Sans) y de su gran apuesta en los últimos tiempos (Bazdar), por no hablar ahí del traspaso de Marcos Luna al Almería por algo menos de 700.000 euros fijos más variables, puede suponer un buen colchón para el club en este verano, mucho más necesario incluso en el escenario de un terrible descenso a Primera RFEF del que de momento no logra escapar. Y es que las cesiones de Liso (Getafe), Pau Sans (Cracovia) y Samed Bazdar (Jagiellonia) traerían hasta seis millones para la entidad zaragocista si esos clubs las ejecutan y además en los tres casos se quedaría con un porcentaje de sus pases.

Es un mal menor en todo caso porque queda dicho que en esas salidas ha perdido el control de esos jóvenes futbolistas, pero al menos se puede decir que esos seis millones están en la nevera zaragocista y quizá se puedan utilizar, todos o una parte, a partir del 30 de junio, fecha límite para que sus clubs de destino comuniquen la ejecución de esas cesiones, todas voluntarias.

Liso celebra un gol con el Getafe. / EFE / Vidal

La de Liso es la más factible y la más cuantiosa, ya que si el Getafe decide quedarse con el jugador tendría que abonar tres millones por el 50% de su pase, por lo que el Zaragoza se quedaría la mitad de los derechos. No ha comunicado nada el club madrileño, inmerso en la lucha por eludir el descenso, pero pocos dudan de que ejecutará esa opción para que Liso pase a ser jugador azulón hasta 2030 (en el Zaragoza tiene contrato hasta 2029). La marcha en verano de Liso fue la moneda de cambio para que Gabi llegara en marzo desde el Getafe B al banquillo zaragocista, una decisión cuanto menos discutible, aunque el entrenador madrileño logró la permanencia.

El extremo zaragozano empezó deslumbrando en Primera, siendo hasta Pichichi en las primeras jornadas, fue al Mundial sub-20 con España y mantuvo al volver el estatus de titular con Bordalás, pero en las tres últimas jornadas lo ha perdido, aunque ante el Alavés forzó el penalti del 0-2. Suma 19 partidos en primera, 17 de inicio, con tres tantos y una asistencia, unos buenos números teniendo en cuenta que Bordalás lo ha usado más de segundo punta que en la banda.

Samed Bazdar, en su primer gol con el Jagiellonia. / JAGIELLONIA FC

Bazdar acabó marchándose al Jagiellonia cedido con una opción de dos millones voluntaria para el club polaco y que si la ejecuta en verano dejará en el Zaragoza un 20% del pase. El club aragonés lo compró en el verano de 2024 por tres millones al Partizan, en dos pagos de 1,5 millones, y lo tasó en diciembre para su salida en 2,5 millones y el 20% del pase.

Si por Bazdar, que ya ha anotado ante el Motor en su segundo partido en la Ekstraklasa, donse su nuevo club es líder, y que tiene por delante encuentros de la Conference y la repesca del Mundial con Bosnia, se ejecuta esa opción y el club polaco lo vende en un futuro el Zaragoza podría recuperar la inversión que hizo por el futbolista serbio, de deslumbrante versión en su llegada en el verano de 2024 y de bajón posterior, en lo que el principal responsable fue él, si bien ni Ramírez ni Gabi ni Sellés hicieron en demasía por ayudarle.

Como con Bazdar, Sellés se empeñó en apartarle de los focos y darle muy pocas oportunidades. El ariete de la cantera, también hasta 2029 de contrato en el Zaragoza como Bazdar y Liso, puso rumbo al KS Cracovia, que tiene una opción de compra por un millón si llega a un número de partidos (bastante bajo y alcanzable) y la entidad zaragocista se quedaría el 20% de su pase en ese caso. El canterano ha sido titular en los dos partidos desde que llegó a Polonia.

Pau celebra el gol que marcó ante el Termalica polaco. / KS CRACOVIA

Pau ya ha sido titular en los dos partidos que ha tenido, ante el Termalica se estrenó con gol, y si el Cracovia, la opción más difícil de que se ejecute las tres a priori al ser menor el potencial económico, ejecuta la compra el Zaragoza ingresará el dinero en el que lo tasó este enero (el Raków llegó a ofrecer medio millón de euros), teniendo en cuenta que la entidad no quiso que se marchara cedido a Segunda y el jugador no vio con buenos ojos hacerlo a Primera RFEF.

Noticias relacionadas

Kosa, otro tipo de cesión

Mientras, el eslovaco Sebastian Kosa, con contrato hasta 2028, está cedido en el Kosice de su país pero sin opción de compra por el club de destino, que ni siquiera asume su ficha hasta junio, solo una parte, por lo que el central, por el que el Zaragoza pagó 250.000 euros al Spartak Trnava y que apenas ha jugado en año y medio de blanquillo volverá en junio.