Sellés no rebla: "El mensaje del club es de confianza y apoyo y obviamente me veo capacitado"

Lleva una victoria el Real Zaragoza de Rubén Sellés en nueve partidos, la misma racha que supuso el cese de Gabi al inicio de Liga, aunque sobre esos 27 puntos posibles el entrenador valenciano sume dos más (8 por los 6 del madrileño) y la distancia con la permanencia sigue siendo de 5 puntos, la misma que cuando cogió al equipo a finales de octubre y en la undécima cita liguera después de la goleada ante la Cultural Leonesa y con Larraz en el banquillo. Sin embargo, Sellés se siente fuerte y no aprecia dudas hacia su trabajo.

"El club me manda un mensaje de tranquilidad y apoyo a lo que hacemos y yo obviamente que me veo capacitado, hemos sido un equipo competitivo, hemos ganado partidos y estoy seguro de que volveremos a hacerlo. Y es verdad que se nos juzga en cada encuentro a los entrenadores y una semana parece que somos los mejores y a la siguiente, todo lo contrario. Esto llega hasta el partido siguiente y es por muchos factores, no solo ganar o perder", aseguró Sellés, que afronta el duelo en León del sábado, decisivo en la permanencia, con total confianza: "No pierdo ni un segundo en mi situación, me focalizo en cómo puedo ganar y las decisiones que tomen otros no me competen aunque siempre voy a mantener una posición de máxima fuerza y creyendo que podemos hacerlo".

"El Zaragoza es ahora un equipo diferente a cuando llegué, más estrecho, que gana más duelos, que llega más al área rival y que está vivo. En todos los partidos hemos competido hasta el final, salvo en Albacete. Nos hace falta dar ese paso adelante para conseguir un resultado rotundo. No somos peores que nadie y debemos seguir compitiendo"

El entrenador ve un Zaragoza distinto a cuando llegó, hace ahora 15 citas, en las que el equipo ha sumado 17 puntos de 45 posibles, porque "es ahora un equipo diferente a cuando llegué, más estrecho, que gana más duelos, que llega más al área rival y que está vivo. En todos los partidos hemos competido hasta el final, salvo en Albacete. Nos hace falta dar ese paso adelante para conseguir un resultado rotundo. No somos peores que nadie y debemos seguir compitiendo", aseveró el entrenador zaragocista, que negó estar con un punto más bajo de energía tras la sucesión de malos resultados, con esa única victoria en los últimos 9 choques: "No bajo ni un ápice mi energía, puede ser que tenga algún día malo como cualquiera, pero mi forma de hacer y trabajar es la misma. Estamos 100% convencidos de que vamos a sacarlo. Las últimas jornadas no han sido lo que queríamos, pero el otro día contra el Eibar dimos un paso adelante. Que nadie tenga duda de que vamos a ir a por ello hasta el último día, ya que eso es innegociable".

"Entendemos la importancia del encuentro en León y al quedar menos jornadas entiendo que pueda haber más nerviosismo, pero eso no significa que haya que dar una vuelta de tuerca a la hora de afrontar el partido, porque esta situación ya estaba cuando llegué"

De momento, el Zaragoza llega al Reino de León para un duelo ante un rival directísimo, que tambén está en descenso y que tiene dos puntos más que los blanquillos, por lo que la victoria parece aún más vital que en otras ocasiones, aunque como siempre Sellés no utiliza el término de final: "Vamos a ir a León como siempre, a por el partido. Nuestra idea será siempre ir a por los 3 puntos y poder ganar a un rival directo para estar más cerca de conseguir el objetivo. Entendemos la importancia del encuentro en León y al quedar menos jornadas entiendo que pueda haber más nerviosismo, pero eso no significa que haya que dar una vuelta de tuerca a la hora de afrontar el partido, porque esta situación ya estaba cuando llegué y la idea es siempre poner todo en cada encuentro, tanto en mi caso como de los que están a mi alrededor", dejó claro el entrenador zaragocista, teniendo en cuenta que restan 17 jornadas para el final de Liga.

Más opciones arriba y las variantes

Sellés se congratuló de la mejoría de Dani Gómez, baja ante el Einbar por un problema lumbar, y de que Soberón haya completado toda la semana de entrenamientos, porque "nos da más opciones. Veremos la elección de inicio, pero por el juego que demandamos, es difícil que los delanteros aguanten los 90 minutos y el que entre debe mantener la intensidad. El otro día no teníamos un jugador tan dinámico como Dani en el banquillo", aseveró Sellés, que no dio ninguna pista del once, más allá de admitir como opción la posibilidad de que Rober González juegue más centrado y Francho en la banda tras el mal resultado de intercambiar esos papeles ante el Eibar y que valoró el trabajo de Tachi en la medular ante el Eibar: "Hizo una buena labor de equilibrio en el cenbtro del campo y Saidu no tuvo su mejor partido atrás, aunque ha jugado mucho en ese puesto y nos puede dar ciertas cosas", explicó.

Noticias relacionadas

"Los jugadores jóvenes como Gomes deben tomar sus propias decisiones y es verdad que en esta situación los principales perjudicados son el jugador y el club. Es una lástima que se reduzcan sus opciones cuando no juega con nosotros si no lo hace con el filial"

Mientras, se refirió también a la situación de Álex Gomes, que no ha participado en los dos últimos partidos y no puede jugar con el filial o el juvenil, del que sigue manteniendo ficha, tras todo lo sucedido con la ejecución de su opción de compra y al no haber sido inscrito con ficha A: "Txema explicó su situación. Los jugadores jóvenes como él deben tomar sus propias decisiones y es verdad que en esta situación los principales perjudicados son el jugador y el club. Es una lástima que se reduzcan sus opciones cuando no juega con nosotros si no lo hace con el filial. Yo cuento con él y está trabajando bien, por lo que puede jugar e iniciar el próximo partido"