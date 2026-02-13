El Real Zaragoza y la maldición del equipo aspirina

El Real Zaragoza visita este sábado a la Cultural Leonesa, el bloque más flojo de la categoría en casa, en el Reino de León, donde el conjunto leonés, el peor equipo en esta segunda vuelta, donde suma por derrotas los cuatro choques disputados, es un dolor, ya que en los 12 partidos ante su gente solo ha sido capaz de sellar 9 puntos de 36 posibles, el 25%, con dos victorias, tres empates y nada menos que siete derrotas. Es un balance aún peor del que el Zaragoza tiene en el Ibercaja Estadio, que ya es decir. El caso es que en los últimos tiempos el conjunto de Sellés se está especializando en ser toda una aspirina para estos problemas y busca acabar con esa maldición en León.

Hace una semana, el Eibar, el peor visitante de Segunda, se pasó por el estadio zaragocista y pescó un punto, el quinto en 12 salidas del cuadro armero, que pese a esa flojera de visitante fue capaz de no irse de vacío de Zaragoza, aunque sigue sin ganar a domicilio. Ese día, el conjunto aragonés mejoró su imagen con respecto a partidos anteriores, pero la falta de eficacia le dejó sin la victoria y permitió que el Eibar sacara unas tablas sin goles del campo blanquillo.

Mientras, el Sanse, en la jornada 22, en el inicio de esta segunda vuelta, también se presentó con unos números muy malos de visitante, con una victoria, un empate y ocho derrotas antes de llegar al feudo zaragocista, donde mereció ganar y el gol de Paul Akouokou sobre la bocina lo evitó para acabar el choque en tablas. Después, el filial donostiarra perdió en Butarque con el Leganés y ganó en Andorra.

Mientras, el Albacete, que pasó por encima del equipo zaragocista, en uno de los peores partidos con Sellés como entrenador, quizá el peor, es uno de los locales con la estadística más negativa de la categoría, el decimosexto en ese ranking, con 16 puntos y solo seis equipos con datos más flojos, y al Zaragoza le superó de principio a fin.

Ahora, el conjunto zaragocista acude a un hogar en el que la Cultural en Liga (en Copa fue otra cosa, superó al Andorra y al Levante y rozó la gesta contra el Athletic) solo ha logrado vencer al Mirandés y al Málaga, ambos partidos allá por noviembre, jornadas 12 y 14, y después suma cuatro derrotas (Granada, Huesca, Sporting y Deportivo) y un empate contra la Real Sociedad B.

Con Raúl Llona, entrenador en las seis primeras citas, no logró vencer en casa, con dos derrotas y un empate, y Ziganda ha mejorado algo la estadística, con 8 puntos de 27 en el Reino, aunque ha sido el balance a domicilio el que ha sostenido la reacción del equipo con el Cuco, venida a menos en todo caso en las últimas semanas, con solo derrotas en la segunda vuelta y con el entrenador en el disparadero. De hecho, una nueva decepción ante el Zaragoza podría significar su adiós, aunque para eso el conjunto zaragocista tendrá que dejar de ser aspirina para los rivales.