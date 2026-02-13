Un Real Zaragoza sin pólvora en la segunda vuelta

Dos goles y ninguno de un delantero suma el Real Zaragoza en los cuatro partidos de la segunda vuelta, resueltos con ninguna victoria y tres empates, ante Eibar (1-1), Castellón (0-0) y Sanse (1-1) en el Ibercaja Estadio, y una derrota en el Carlos Belmonte (2-0) contra el Albacete, quedándose sin marcar en dos de los cuatro encuentros tras el ecuador.

El equipo de Sellés es el menos realizador de la categoría de plata tras el ecuador, empatado en ese dudoso honor con el Cádiz, mientras que el Sporting es el que más ha marcado en estas cuatro citas (9 goles) hasta llegar a este fin de semana. Y hay que tener en cuenta que esas dos dianas las anotaron un centrocampista, Paul Akouokou, ante el Sanse y tras una falta, y un central, El Yamiq, ante el Eibar, después de un córner. Ni goles en jugada ni de delanteros. Esas tornas deben cambiar este sábado ante la Cultural porque el Zaragoza tiene cada vez más difícil salvarse, pero no lo hará sin duda si no aumenta esa producción ofensiva.

El partido ante el Eibar y tras la revolución invernal trajo un aumento de las prestaciones ofensivas con respecto a los anteriores y el Zaragoza tuvo más y mejores oportunidades, con un remate al palo de Marcos Cuenca, una ocasión posterior que Francho mandó al limbo con todo a favor y el balón que Magunagoitia le sacó a bocajarro a Soberón.

Venía el Zaragoza de partidos muy grises en lo ofensivo, con una ocasión clara solo de Bakis en el Carlos Belmonte, fallada claro está, y tres remates a puerta en un partido de clara inferioridad o sin disparar al marco rival en casa por primera vez en cinco años ante el Castellón. Mientras, ante el Sanse solo en la recta final y con el marcador en contra produjo ocasiones el equipo de Sellés, que fue dominado por su rival, igual que después harían el Castellón y el Albacete.

Noticias relacionadas

Altas y bajas arriba

Así, el Zaragoza llega al Reino de León con más efectivos en ataque para intentar solucionar ese déficit ofensivo. Soberón volvió ante el Eibar pero solo media hora tras llegar muy justo después de tres partidos fuera por un lesión en el sóleo y ahora ya está a plenitud, Dani Gómez regresa tras una molestia lumbar para ser baja contra los armeros y un enero en la puerta de salida y se supone que Willy Agada continuará su adaptación al ritmo físico de la competición tras llegar al Zaragoza después de tres meses sin disputar minutos oficiales. Eso sí, siguen de baja dos de los delanteros del equipo, ambos por lesiones musculares, Kenan Kodro y Sinan Bakis.