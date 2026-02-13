Sellés convoca a El Yamiq ante la Cultural Leonesa a la espera de Apelación
Vuelven Dani Gómez e Insua y se quedan fuera por lesión Bakis, Pomares, Toni Moya, Keidi Bare, Guti y Kodro
Rubén Sellés ha convocado a 26 jugadores para el encuentro de este sábado entre la Cultural Leonesa y el Real Zaragoza y tendrá que hacer tres descartes. El Yamiq viaja con el equipo a la espera de la resolución del Comité de Apelación a las alegaciones del club aragonés por la tarjeta roja que vio frente al Eibar.
Regresan con respecto al último encuentro Dani Gómez, recuperado de sus molestias lumbares, y Pablo Insua, con dolor tibial, aunque el gallego llega justo y habiendo entrenado a menos ritmo que sus compañeros. También viaja Cumic, que el miércoles volvió al grupo tras el fuerte golpe en la rodilla contra el Eibar.
Los lesionados Bakis, Pomares, Guti, Toni Moya, Keidi Bare y Kodro no están disponibles y viajan Barrachina, Terrer y Obón del filial.
