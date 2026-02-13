Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El temporal suspende todos los partidos de fútbol regional en Aragón de este sábado

La borrasca Oriana que recorre la comunidad en este sábado obliga a aplazar esos encuentros tanto en fútbol como en fútbol sala, tal y como ha comunicado la Federación Aragonesa esta noche de viernes

Un partido en los campos de la Federación Aragonesa de Fútbol. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El Periódico de Aragón

La Federación Aragonesa de Fútbol ha emitido esta noche un comunicado en sus redes sociales en el que declara suspendidos por el temporal de lluvia y viento en Aragón por la borrasca Oriana todos los partidos de fútbol y fútbol sala previstos para este sábado 14 de febrero.

"Con motivo del temporal que afecta a Aragón y en aras de garantizar la seguridad, se suspende la totalidad de los encuentros oficiales, tanto de fútbol como de fútbol sala, programados para el día 14 de febrero en toda la comunidad", ha asegurado la FAF, lo que incluye todos los encuentros hasta Tercera RFEF y todos los que corresponden a categorías inferiores de fútbol y fútbol sala.

"Los partidos señalados para el domingo 15 de febrero, en principio, se disputan con normalidad a expensas de la evolución del temporal en Aragón", añade la FAF en su anuncio de este viernes.

