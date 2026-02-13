El temporal suspende todos los partidos de fútbol regional en Aragón de este sábado
La borrasca Oriana que recorre la comunidad en este sábado obliga a aplazar esos encuentros tanto en fútbol como en fútbol sala, tal y como ha comunicado la Federación Aragonesa esta noche de viernes
La Federación Aragonesa de Fútbol ha emitido esta noche un comunicado en sus redes sociales en el que declara suspendidos por el temporal de lluvia y viento en Aragón por la borrasca Oriana todos los partidos de fútbol y fútbol sala previstos para este sábado 14 de febrero.
"Con motivo del temporal que afecta a Aragón y en aras de garantizar la seguridad, se suspende la totalidad de los encuentros oficiales, tanto de fútbol como de fútbol sala, programados para el día 14 de febrero en toda la comunidad", ha asegurado la FAF, lo que incluye todos los encuentros hasta Tercera RFEF y todos los que corresponden a categorías inferiores de fútbol y fútbol sala.
"Los partidos señalados para el domingo 15 de febrero, en principio, se disputan con normalidad a expensas de la evolución del temporal en Aragón", añade la FAF en su anuncio de este viernes.
- El tercer goleador histórico del Real Zaragoza en Segunda ficha por el Fuenlabrada
- Real Zaragoza - SD Eibar, en directo: ¡GOOOOOL DE EL YAMIQ!
- Bazdar, refuerzo estelar del Jagiellonia: el ariete cedido por el Real Zaragoza es el único fichaje de enero inscrito en la Conference
- Por el pito del sereno: El Comité impone un partido de sanción al jugador del Real Zaragoza El Yamiq
- Buenas noticias con Cumic: no hay lesión y puede llegar al partido ante la Cultural
- Alberto Guitián, exjugador del Real Zaragoza: '¿Si me imagino al Zaragoza fuera del fútbol profesional? Más bien lo temo
- El enfado de la Cultural con Larios y el Southampton: la carambola que trajo al lateral al Real Zaragoza
- El Real Zaragoza no tiene remedio. La crónica del Zaragoza-Eibar (1-1)