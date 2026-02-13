El tercer goleador histórico del Real Zaragoza en Segunda ficha por el Fuenlabrada

Solo Mariano Uceda y Avelino Chaves superan los 32 goles de Ángel Rodríguez en el Real Zaragoza en la categoría de plata. El delantero canario, de 38 años y sin equipo desde junio, cuando el Tenerife bajó y él no cumplió en su última temporada el curso opcional por partidos que tenía ni la entidad le ofreció la renovación, ficha por el Fuenlabrada, que hace unos años llegó a estar en Segunda (entre 2019 y 2022) pero que ahora pelea por el vitar el descenso en Segunda Federación, en el Grupo 5.

Ya había dejado claro Ángel que no pensaba en la retirada y se ha entrenado estos meses en el CD La Laguna, pero para seguir su carrera, que siempre ha estado entre la élite y Segunda, salvo en sus inicios en la cantera del Real Madrid, en el Castilla, y en el Osasuna B, ha tenido que bajar varios escalones y competir en la cuarta categoría del fútbol español. El Fuenlabrada anunció ayer, sin decir el nombre, el fichaje del ariete canario, que suma más de 600 partidos en el fútbol profesional, con 124 goles.

Ángel llegó al Real Zaragoza en el verano de 2015 como apuesta de Ángel Martín González y en su primer curso firmó 11 dianas, pero en el segundo fue el auténtico sostén anotador de un equipo que por primera vez en esta larga etapa en Segunda flirteó con el descenso.

Anotó 21 goles, una cifra que en estos años solo han superado Borja Bastón en la 14-15 y Borja Iglesias en la 17-18, pero salió por la puerta de atrás por unas declaraciones antes de la visita del Tenerife, que luchaba por subir y el Zaragoza no se jugaba nada estando salvado, en las que aseguraba firmar marcar dos goles (estaba en la carrera por el Pichichi) y que su equpo de formación ganara. El club no le permitió jugar en ese último partido y el contrato se rompió antes de tiempo.

Ángel celebra un gol con la camiseta del Real Zaragoza. / JAIME GALINDO

No iba a renovar en todo caso, con ofertas de Primera y se marchó al Getafe para después jugar en el Mallorca y volver a su casa en 2023, a un Tenerife con el que no pudo evitar el descenso a Primera RFEF la temporada pasada.