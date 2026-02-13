Ziganda no piensa en su futuro en la Cultural y cree que "el Zaragoza está en una situación que no esperaba"

La mala racha de la Cultural Leonesa amenaza al Cuco Ziganda, que puede ver peligrar su puesto en caso de derrota con el Real Zaragoza en el Reino de León tras sumar cuatro consecutivas en el inicio de la segunda vuelta. “Solo pienso en el partido”, aseguró el entrenador navarro, que llegó al club en la jornada séptima tras la destitución de Raúl Llona y que no tuvo la confirmación de la entidad sobre su continuidad el pasado miércoles en la rueda de prensa de la consejera ejecutiva, Natichu Alvarado, que solo puso el foco en el duelo ante los zaragocistas.

“La relación personal con el club y profesional con el club es excelente y no hay ninguna queja. Cuando vine sabía lo que había, el entorno de la Cultural es espectacular y con los dirigentes la relación es excelente”, aseveró el entrenador del rival zaragocista.

“El Zaragoza es un equipo con mucha solera que está en una situación que no esperaba. Es un equipo de Primera División por todo, pero ahora estamos en la misma categoría y en la misma situación. Jugar abajo es complicado, pero no pienso en ellos, pienso más en nosotros, en pelear lo nuestro con muchísimo orgullo”, afirmó Ziganda al hablar del rival.

La Cultural viene de una derrota en Málaga, con un gol anulado de forma injusta para los leoneses y un tanto encajado en el último instante que les hizo que se les escapara al menos ese empate. “Se nos están escapando puntos por detalles, hemos perdido muchos puntos cuando íbamos por delante en el marcador y nos está faltando solidez, madurez y confianza. El equipo siempre quiere, pero tenemos que madurar. Tenemos más posibilidades de ganar afrontando el partido como estuvimos en Málaga o con el Deportivo, al que le jugamos de tú a tú”.

Rafa Tresaco, con pasado en la cantera zaragocista, apunta a seguir en la banda izquierda y el oscense Selu Diallo en la medular, mientras que Lucas Ribeiro entraría por Chacón y Calero continuaría de interior diestro

La duda en el lateral

Tiene las bajas de Roger Hinojo, por sanción y lesión, y es el fijo en el lateral izquierdo, y la muy probable de Thiago Ojeda, con una sobrecarga, aunque la Cultural recupera a uno de sus futbolistas más desequilibrantes, Lucas Ribeiro, después de cumplir sanción. En el lateral zurdo, Ziganda apostó por Satrústegui, un central, cuando Hinojo se lesionó en La Rosaleda y no por catarí Homam Al Amim, uno de los refuerzos de enero, imposición de la Academia Aspire que controla el club.

