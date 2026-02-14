La crónica del Cultural Leonesa-Real Zaragoza (0-0). Pasito a pasito hacia el infierno

No perdió el Real Zaragoza en León, pero tampoco ganó, lo que necesita como el comer y lo que no hace casi nunca, solo una victoria en diez partidos, para llevar 9 puntos de 30, suma este equipo de Rubén Sellés al que este sábado le sostuvieron varias paradas de Andrada, sobre todo en un penalti injusto, y que no aprovechó su momento en el partido en la segunda parte, cuando más cerca estuvo de ganar un encuentro de vital necesidad para los zaragocistas y en el que no se logró sumar de tres. Esa es la única manera de abandonar la zona roja que lleva a un infierno, el de la Primera RFEF, que cada día parece más cercano.

Pasito a pasito se dirige este Zaragoza hacia él, porque cuatro empates en cinco partidos de la segunda vuelta no le sirven ni de lejos para salir de abajo. El equipo estuvo impreciso y flojo hasta el descanso, mejorado después, con el talento de Rober González y la mayor capacidad incisiva de Cuenca para que en el tramo final la Cultural volviera a vivir cerca de un triunfo que no llegó para ninguno y los dos lo necesitaban, sobre todo un Zaragoza que habría superado a los leoneses en la tabla y que hubiera ganado toneladas de oxígeno con él antes de ir a Andorra. Sin embargo, el partido, otro más, no estuvo a la altura de lo esperado para este Zaragoza de Sellés tan atascado a todos niveles.

Con una nueva pareja de centrales, esta con Insua y Álex Gomes, con Paul de pareja de Mawuli en la sala de máquinas y con Dani Gómez, redimido tras acabarse el mercado de enero y no salir se dispuso un Zaragoza en el que Sellés insistió con Francho en la mediapunta y Rober González escorado al perfil diestro para que el equipo se volviera a atascar con el balón mientras en la Cultural Tresaco y Calero ocupaban las alas y Rubén Sobrino era la referencia con Luis Chacón detrás.

El Zaragoza salió algo mejor al partido, buscando sobre todo la velocidad al espacio con Francho y con Rober activo. Dos carreras de Larios desde el lateral zurdo no terminaron de la mejor manera por Cumic y Rober, mientras la Cultural tocaba más en zonas peligrosas que el Zaragoza, aunque el partido tenía muchas imprecisiones y balones perdidos.

La Cultural no aprovechó dos faltas cerca del área ni los centros de Tresaco o las acciones de Calero, pero Jon Ander González señaló un penalti tras una mano que a Francho le venía de un rebote después de que en un primer momento no lo viera, porque no lo era, y fuera llamado por Milla Alvéndiz desde el VAR. Andrada le adivinó la intención a Sobrino y dejó al Zaragoza, que estaba pasando un mal momento y no gobernaba nunca desde la medular, en el partido. No recuperó mucho las pulsaciones después, manteniendo los errores con el balón y con una acción mal culminada por Dani Gómez y que Rober con rosca intentó un gran gol que se quedó en eso, en un intento para que llegara el intermedio, tras el que Sellés decidió no mover nada.

Y lo cierto es que el Zaragoza salió mejor. Rober amenazó en un par de saques de esquina y sobre todo en un buen disparo a pase de Aguirregabiria que Edgar Badía supo despejar. El Zaragoza se sentía bien, aunque Francho, esforzado como siempre, mostraba sus deficiencias en la llegada, con varios remates fallidos. Sellés decidió mover el banquillo con Terrer, Cuenca y Soberón, en lugar de Cumic, Dani Gómez, ambos casi desaparecidos, y Mawuli, que bajó prestaciones, y el Zaragoza siguió siendo superior, con Paul mucho más asentado en el medio y con un equipo que tuvo otras dos en los pies de Francho y Soberón, pero muy lejos de la eficacia en el remate que es donde se deciden los partidos.

Una pérdida de Paul dejó solo a Chacón, pero Andrada salió tapando toda su portería antes de que Edgar Badía, a centro medido de Rober que Cuenca cabeceó, hiciera la parada de la tarde para que el Zaragoza llegara mucho más justo al tramo final, con Saidu en lugar de Insua, que siempre anda tocado, y Tasende por Larios.

Andrada, en un centro de Calero rematado por Chacón, evitó el gol de nuevo de los leoneses y la Cultural tuvo otras dos con Ribeiro y Chacón, mal ejecutadas para que el Zaragoza sacara un botín de un punto que a todas luces insuficiente, protestando una mano tras remate de Soberón que no pareció penalti y no lo pitó el colegiado. Le quedan 16 jornadas y está a cuatro de la permanencia, distancia que puede subir este domingo, y necesita ganar. Si no lo hace por muy contento que esté Sellés con la competitividad del equipo (por lo que dijo tras el partido no lo está de la afición, lo que manda narices...) no va a salir del pozo. Pasito a pasito se va solo al infierno y es ahí hacia donde se dirige este Zaragoza.