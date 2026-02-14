En Directo
Cultural Leonesa - Real Zaragoza, en directo: Andrada decide al descanso
El portero detiene un penalti tras llamar el VAR al árbitro por una mano de Francho que venía de rebote
49'
Descanso
Partido cerrado y sin ocasiones, aunque con mayor dominio territorial de la Cultural.
47'
¡Uy! ¡Cerca de portería el disparo de rosca de Rober!
Finaliza cruzado el mediapunta un balón muerto en la frontal después de una acción de Dani Gómez.
45'
4 minutos de añadido
44'
Amarilla a Sergi Maestre
Otra falta del centrocampista, que ya debería llevar una del inicio de partido al intentar frenar un contragolpe de Larios con una falta clara y de tarjeta.
36'
¡Andrada detiene el penalti!
Perfecto el portero, como ya hizo en Ipurúa, tirándose a su lado derecho y parando el disparo de Sobrino en dos tiempos.
35'
Penalti para la Cultural
Un centro de Calero le toca en la pierna a Francho, que se había echado al suelo a despejar, y después le rebota en el codo. Muy rigoroso.
33'
Penalti en revisión para la Cultural
30'
Falta lateral cercana al área para la Cultural
28'
Amarilla a Rober
Soprendente tarjeta por un pisotón final involuntario e inevitable en una conducción del mediapunta.
27'
¡La ha tenido el Zaragoza!
Espectacular Larios saliendo desde atrás en conducción para inventarse un contragolpe que Rober no alcanza a finalizar. Era un cuatro para cuatro muy peligroso.
