Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza: "Al árbitro no se le podía reclamar nada, era muy soberbio"
El centrocampista Mawuli Mensah ve a un equipo competitivo, pero al que le falta mejorar de cara a puerta
El salvador del punto para el Real Zaragoza en León, Esteban Andrada, se ha pronunciado tras el encuentro sobre una acción que pudo haberle costado un gol al conjunto blanquillo de no haber reaccionado bien el meta. Para el argentino, el penalti por mano de Francho no debió ser pitado conforme al reglamento: "No vi la imagen, pero en el campo vi que le pega en la pierna y luego va a la mano", dijo.
Además, lamentó no poder discutirlo con el colegiado: "No se le pudo reclamar. Era muy soberbio, con muchas amenazas". Sobre el punto, al meta le parece insuficiente: "Merecíamos un poco más". Todo ello, ante un rival "directo y en una gran oportunidad para avanzar y achicar las cuentas". El guardameta se centra ahora en el Andorra: "A pensar en el siguiente".
Por su parte, el centrocampista Mawuli Mensah, que salió de inicio tras llegar en este mercado de invierno, coincide en la lectura del técnico, pero espera una mejoría en ataque: "El equipo está compitiendo bien, como dice el míster, pero nos falta aún un puntito más para meter goles".
