Pau Sans y Bazdar, compañeros en el Real Zaragoza y rivales este sábado en la Ekstraklasa

Primero contra quinto en la Ekstraklasa, la Primera División de Polonia, el KS Cracovia, que roza las plazas europeas, recibe este sábado al líder Jagiellonia (14.45 horas) en un duelo en el Jozef Pilsudski Stadium de la capital polaca que es un partido clave en la lucha por el título porque solo cuatro puntos les separan y que es el inesperado encuentro también de dos delanteros zaragocistas, Pau Sans y Samed Bazdar. Hasta hace un mes compañeros de equipo en el Real Zaragoza y ambos cedidos en el mercado invernal después de que Rubén Sellés redujera drásticamente sus oportunidades y les abriera la puerta de salida.

Entre Bialystok y Cracovia hay casi 500 kilómetros y desde su llegada a la Liga polaca (la cesión de Bazdar fue oficial el 25 de enero y la de Pau tres días después) ambos futbolistas han mantenido contacto telefónico y hoy tendrán la oportunidad de verse sobre el césped. Entre ambos hay una excelente relación que quedará aparcada las dos horas del partido, donde pasarán a ser rivales.

Pau celebra un gol con el Cracovia, el único que ha metido hasta ahora. / KS CRACOVIA

Pau Sans ha sido titular en los dos partidos en el KS Cracovia que dirige Luka Elsner, ante el Bruk-Bet Termalica, donde jugó 84 minutos y anotó un gol para la victoria de su equipo y 80 minutos en el empate contra el Lechia Gdánsk, por lo que es previsible que mantenga esa condición en el duelo en casa, el primero que jugará el zaragocista en ese estadio, ya que los dos que ha disputado con el KS Cracovia han sido a domicilio.

Pau, cedido con opción de compra voluntaria de un millón de euros hasta junio, está partiendo desde la izquierda en el equipo polaco, donde sus cualidades brillan más que cuando lo hace desde la derecha, aunque de segundo punta es quizá su demarcación ideal.

Bazdar celebra el gol que marcó con el Jagiellonia ante el Motor. / JAGIELLONIA FC

Bazdar no ha sido titular aún con el Jagiellonia, jugó 10 minutos ante el Widzew Lódz en el tramo final del triunfo de su equipo y la última media hora ante el Motor donde anotó el segundo gol de su equipo para deshacer el empate de un choque que acabó con 4-1 a favor del primer clasificado de la Ekstraklasa. Adrian Siemieniec lo está utilizando de revulsivo jugando más caído en banda y no como referencia.

Lo previsible es que Bazdar sea ya titular hoy en el duelo en Cracovia puesto que de la importancia de su llegada habla que haya sido el único fichaje de enero que el Jagiellonia ha inscrito para la Conference League, donde la próxima semana inicia la eliminatoria ante la Fiorentina italiana, el 19 y el 26 de este mes. Bazdar está cedido por el Zaragoza con una opción de compra de dos millones para el club polaco.