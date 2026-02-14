La previa del Cultural Leonesa-Real Zaragoza. Mucho más que aroma de final

En una competición con 42 jornadas hablar de final solo se ajusta a la realidad cuando las matemáticas lo dictaminan para lograr un objetivo, ya sea sellar el retorno a Primera, tan lejos de este Real Zaragoza, como eludir el descenso, la prosaica realidad que viven los de Sellés desde que arrancó el curso, entonces a los mandos de Gabi y de la que no hay manera de escapar mientras las manecillas del reloj siguen avanzando de forma inexorable.

El entrenador valenciano nunca habla de finales, tampoco cuando quedan 17 jornadas y 51 puntos, y repite de forma machacona el término competir muchas más veces que el de ganar. La clasificación de la competitividad del Zaragoza de Sellés, mejorado ante el Eibar tras tres partidos muy flojos culminados con un esperpento en Albacete, es subjetiva, pero la real es la que dicta la tabla, a cinco puntos de la salvación y dos por debajo del rival que visita, la Cultural Leonesa (18.30 horas, Aragón TV).

Obviamente no es una final lo que se juega este sábado, pero tiene todo el aroma. Una derrota, o hasta un empate, prolongar la mala racha de un solo triunfo en nueve citas, implicaría un clavo más en el ataúd zaragocista hacia Primera RFEF, pero sería uno que retumbaría con más fuerza que otros por mucho que las voces del vestuario que se han escuchado esta semana, Aguirregabiria o Tachi,se hayan referido a una buena línea del equipo, otro eufemismo como hablar de competir. Perder en el Reino, con la mirada puesta en otra salida después a Andorra, donde espera otro enemigo directo, es un pasaporte hacia un descenso que pasan los meses y las jornadas, ya que Sellés lleva 15 citas ligueras, con 17 puntos de 45, y no ha conseguido en tres meses recortar la distancia con la permanencia, y el Zaragoza sigue teniendo muchos boletos para que se consume.

Sellés, en el foco

Eludir esa tragedia de dar con sus huesos en la tercera categoría del fútbol español es el único objetivo. Ante el Eibar el Zaragoza mejoró y tuvo más llegada, con cinco de sus seis fichajes invernales en el once (Larios, Cumic, El Yamiq, Mawuli y Rober) y saliendo Agada tras el descanso, pero no le dio para ganar. En León tiene la baja del central marroquí, salvo que el Tribunal Administrativo del Deporte le conceda la cautelar este mismo sábado, por la roja ante el Eibar. Fue protagonista en su retorno marcando en su portería y en la rival, y expulsado por una decisión injusta para la que el zaguero compró números al sacar el brazo tras ser agarrado que los comités no han subsanado por ahora y la ausencia no es baladí porque es el mejor defensa de largo del equipo. Y acaba de llegar. Su baja, o su presencia, condiciona mucho el once.

Recupera Sellés a Insua, muy justo tras sus molestias en la tibia, y Dani Gómez, después de un dolor lumbar, y sigue teniendo un extenso parte de 6 bajas por lesión (Kodro, Guti, Keidi Bare, Bakis, Pomares y Toni Moya) sin contar la de Paulino, ya sin ficha. Retocará seguro el once, donde Tachi y Radovanovic, que ya tuvo minutos ante el Eibar pueden formar en el eje (Si El Yamiq no juega), y la duda está arriba, donde lo normal es que Soberón vuelva al equipo después de que la semana pasada solo tuviera media hora recién salido de su lesión y que Dani Gómez se quede de alternativa junto a Agada.

Cambios en el once

Sellés se está equivocando en los últimos partidos en sus inventos tácticos y a la hora de ubicar jugadores, pero atendiendo a que recupere la lógica Rober González podría ser el enlace con el punta y Cumic, que dio el susto en el debut con un golpe en la rodilla y Cuenca ocupar las alas para que Francho se sitúe en el medio junto a Mawuli. Si el capitán, improvisado y discreto mediapunta ante el Eibar, juega en la derecha, Tachi, Saidu o Paul se ubicarían en el medio. Tras lo vivido ante el Eibar no debería ser ni factible que Saidu repitiera de central.

El Zaragoza ha tenido una mejor versión viajera con Sellés, ganando en Éibar o en Santander, feudos difíciles, o empatando en Málaga o Burgos, tampoco campos sencillos, pero su última expedición la resolvió con un partido espantoso en Albacete y una derrota merecida. Repetir esa imagen del Carlos Belmonte sería funesto para el equipo y para Sellés, que no se juega el puesto en teoría, pero que sabe que la racha sin victorias no debe prolongarse mucho más.

Sí peligra más en la Cultural el Cuco Ziganda, que suma por derrotas los partidos de la segunda vuelta. El cuadro leonés se levantó con la llegada del entrenador navarro en la séptima jornada, pero ha caído en esa recuperación y Aspire, la academia catarí que controla el club quiere evitar que vuelva a Primera RFEF, por lo que no tendrá mucha más paciencia si hay una derrota ante el Zaragoza. La Cultu es el peor local de Segunda, aunque esas estadísticas no ayudan casi nunca a los zaragocistas, que les gusta ser un enemigo aspirina para sus rivales, y tiene en sus filas a dos viejos conocidos, Edgar Badía y Calero, ambos indispensables allí y que tuvieron un efímero paso de blanquillos, en el caso del defensa, que exhibe su mejor faceta ofensiva, de complicada salida el verano pasado.

También Rafa Tresaco tiene pasado en el conjunto aragonés, en este caso en la cantera. Larios, que hasta hace un mes fue el lateral suplente del equipo leonés, regresa como titular con el Zaragoza después de que en ese club no gustara la actitud del Southampton al cortar la cesión, un aliciente más de un encuentro con todos los argumentos para ser una final, virtual si se quiere, pero final, aunque Sellés se niegue a declararla como tal.

Protesta contra los árbitros

El Zaragoza protestó por la roja de El Yamiq, declaraciones del director general incluidas, aunque por ahora de nada sirvió, y la Cultural ha clamado por el gol anulado a Colado en Málaga, manteniendo conversaciones con el CTA y emitiendo un comunicado, además de la iniciativa de las peñas de ese equipo, que ha preparado la protesta 'Saca cartulina roja al arbitraje'. donde el estadio mostrará esas cartulinas de color rojo a la salida de ambos equipos en el Reino de León, aunque se suprimió la pitada con silbatos que se estaba organizando. El ambiente, pues, será también caldeado con los árbitros y con las apreturas de ambos equipo. Lo dicho, el aroma es mucho más que el de una final.

Alineaciones probables

Cultural Leonesa: Edgar Badía, Víctor García, Peru Rodríguez, Barzic, Satrústegui; Calero, Diallo, Maestre, Rafa Tresaco; Rubén Sobrino y Lucas Ribeiro.

Real Zaragoza: Andrada; Aguirregabiria, Tachi, El Yamiq o Radovanovic, Larios; Mawuli, Francho Serrano; Cumic, Rober González, Marcos Cuenca; Soberón.

Árbitro: Jon Ander González (C. Vasco)

Estadio: Reino de León.

Hora: 18.30.