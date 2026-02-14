El uno a uno del Real Zaragoza. Andrada y Rober sobresalen en el Reino

El Real Zaragoza soltó un partido discreto en el Reino de León, mejorado en la segunda parte y muy gris hasta el descanso, en el que Andrada detendiendo un penalti que el colegiado nunca debió señalar y con varias paradas fue el más destacado, mientras que casi todo el peligro de los de Sellés salió de Rober González y con la buena entrada como relevo de Marcos Cuenca. Cumic, Mawuli o Dani Gómez, titular por primera vez en Liga desde que el entrenador valenciano está en el banquillo, de lo más flojo del equipo.

Andrada | 8 |

Decisivo. Paró un penalti y tuvo otras intervenciones magníficas. Gran partido.

Aguirregabiria | 5 |

Irregular. Mejoró algo, pero anda lejos de la versión de antes de lesionarse.

Álex Gomes | 5 |

Cumplidor. Empezó nervioso con el balón y se asentó para ofrecer seriedad después

Insua | 5 |

Tocado. Cumplió mientras le dio el físico tras jugar otra vez mermado. Con oficio.

Larios | 6 |

Reactivo. Se incorporó con peligro en ataque. Mejor hacia arriba que en defensa.

Paul Akouokou | 5 |

Desigual. Mal en la primera parte y mucho mejor después, aunque casi regala un gol.

Mawuli Mensah | 2 |

Apagado. No impuso nunca su físico y ni estuvo bien con el balón, un mal partido.

Rober González | 7 |

Talentoso. Fue el zaragocista más incisivo y con más claridad en sus acciones.

Francho Serrano | 4 |

Escaso. De mediapunta no le da. Indiscutible en la entrega y en la falta de acierto.

Cumic | 2 |

Gris. No dejó ni una acción reseñable y acabó mal un buen pase de Larios.

Dani Gómez | 3 |

Peleado. El árbitro no le pasó ni una y solo protestó y se peleó, sin nada de fútbol.

También jugaron

Marcos Cuenca. Peligroso |7|

Lucas Terrer. Refresco |6|

Soberón. Errado |5|

Saidu. Nervioso |4|

Tasende. Metido |5|