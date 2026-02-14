El uno a uno del Real Zaragoza. Andrada y Rober sobresalen en el Reino
El portero fue la clave del punto sumado, al detener un penalti y mostrarse muy seguro, y del extremo salieron las mayores jugadas de peligro en el gris empate en León
El Real Zaragoza soltó un partido discreto en el Reino de León, mejorado en la segunda parte y muy gris hasta el descanso, en el que Andrada detendiendo un penalti que el colegiado nunca debió señalar y con varias paradas fue el más destacado, mientras que casi todo el peligro de los de Sellés salió de Rober González y con la buena entrada como relevo de Marcos Cuenca. Cumic, Mawuli o Dani Gómez, titular por primera vez en Liga desde que el entrenador valenciano está en el banquillo, de lo más flojo del equipo.
Andrada | 8 |
Decisivo. Paró un penalti y tuvo otras intervenciones magníficas. Gran partido.
Aguirregabiria | 5 |
Irregular. Mejoró algo, pero anda lejos de la versión de antes de lesionarse.
Álex Gomes | 5 |
Cumplidor. Empezó nervioso con el balón y se asentó para ofrecer seriedad después
Insua | 5 |
Tocado. Cumplió mientras le dio el físico tras jugar otra vez mermado. Con oficio.
Larios | 6 |
Reactivo. Se incorporó con peligro en ataque. Mejor hacia arriba que en defensa.
Paul Akouokou | 5 |
Desigual. Mal en la primera parte y mucho mejor después, aunque casi regala un gol.
Mawuli Mensah | 2 |
Apagado. No impuso nunca su físico y ni estuvo bien con el balón, un mal partido.
Rober González | 7 |
Talentoso. Fue el zaragocista más incisivo y con más claridad en sus acciones.
Francho Serrano | 4 |
Escaso. De mediapunta no le da. Indiscutible en la entrega y en la falta de acierto.
Cumic | 2 |
Gris. No dejó ni una acción reseñable y acabó mal un buen pase de Larios.
Dani Gómez | 3 |
Peleado. El árbitro no le pasó ni una y solo protestó y se peleó, sin nada de fútbol.
También jugaron
Marcos Cuenca. Peligroso |7|
Lucas Terrer. Refresco |6|
Soberón. Errado |5|
Saidu. Nervioso |4|
Tasende. Metido |5|
Suscríbete para seguir leyendo