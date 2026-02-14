Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: "Espero que la afición dé un paso adelante"

El entrenador del Real Zaragoza, Rubén Sellés, se mostró contento con la «competitividad» de su equipo en León, con el «esfuerzo tremendo que han hecho los chicos» y, en general, con un «rendimiento positivo». Contento con casi todo, pero no con el papel de la afición. El técnico consideró que el comportamiento de los seguidores del conjunto blanquillo, en especial el de los que viajaron a León, quizá no fue el correcto. «Espero que la afición dé un paso adelante. No esperaba un recibimiento tan tibio de los desplazados», confesó Sellés, quien asegura que el Real Zaragoza dio el espectáculo que los seguidores esperan: «La gente lo que quiere es ver a su equipo competir».

Sobre el punto en un duelo de necesidad, el balance que hace el técnico es haber sido mejor que el rival: «Hemos estado encima toda la segunda parte. Así podemos ir a competir a cualquier sitio». Es por este motivo, y porque Sellés cree estar cerca de dar con la tecla de nuevo, por lo que no se plantea hacer otra lectura del empate: «No quiero una cara negativa. Estamos a punto de romper esta situación». Cerca de ver buenos resultados y, además, con el tiempo de su parte: «Quedan muchas jornadas. Hoy hemos sido el equipo que ha ido a por el partido», dice el entrenador.

La jugada polémica del encuentro fue esta vez un penalti por mano de Francho Serrano del que, explica, el cuerpo técnico no obtuvo una respuesta clara tras protestarlo. «Nos ha dado unas explicaciones de una manera que no hemos entendido». En este sentido, afirma Sellés que el choque vino marcado por «una serie de situaciones» que cayeron todas del lado contrario y condicionaron el duelo.

Rubén Sellés, en el partido entre el Real Zaragoza y la Cultural Leonesa. / Carlos Gil-Roig

Aun con todo, la idea de juego, excepto por una serie de desajustes en la presión durante el primer tiempo, fue la acertada: «Los primeros 15 o 20 minutos hemos dominado, pero nos faltaba verticalidad. Hemos salido mucho más arriba tras el descanso y hemos dominado toda la segunda parte», remarcó. Sin embargo, lo que falló fue la pegada: «Ese acierto en el remate, esa calma. Hay muchos partidos en los que hemos marcado y hoy no lo hemos conseguido. Nos queda ese último paso en el área rival».

El once, marcado por algunas novedades en la zona de ataque, respondía a que «la situación no demandaba una referencia arriba, sino un jugador más móvil que pudiera tener rupturas». De ese rol se encargó Soberón, con Cuenca cayendo a banda. «Mario nos ha dado esa presión agresiva que nos ha hecho ir un paso adelante en el partido. Hemos sacado a Cuenca por fuera, que nos ha dado verticalidad». El resto de futbolistas empleados, asegura el técnico, cumplieron con su papel a la perfección: «Los chicos que han salido del banquillo lo han hecho espectacular».

Eso sí, Rubén Sellés es consciente de que el Zaragoza está necesitado de victorias. «Tenemos que empezar a sumar de tres», indicó, pero confía en que jugando tal y como lo hizo los puntos vendrán llamarán a la puerta. «Compitiendo como hoy vamos a sumar y vamos a estar ahí hasta el final. No va a ser fácil, pero me voy orgulloso porque mi equipo está compitiendo», añadió.