Tablas sin goles en el duelo de zaragocistas en la Ekstraklasa

El Josef Pilsudski Stadium de Cracovia albergó el duelo entre el KS, el cuadro local y quinto clasificado en la Ekstrakalada antes del encuentro, y el Jagellonia, líder, con Bazdar en el once visitante, por primera vez desde su llegada cedido al equipo de Bialystok, y Pau Sans en el conjunto inicial del Cracovia, donde ha estado en todos los partidos desde que arribó a este club, ya que está siendo fijo para Luka Elsner. El duelo entre los dos jugadores del Real Zaragoza, ya que ambos están cedidos hasta junio, en Polonia se saldó con empate sin goles, que deja al Jagiellonia en lo más alto de la tabla con 36 puntos y al Craovia como cuarto clasificado con 32.

Fue un partido competido en el que el Jagiellonia percutió más sobre el área rival con algunos intentos de Bazdar, que jugó de segundo punta, su posición ideal, por detrás de Pululu, la referencia visitante en un equipo donde en el eje estuvo el exzaragcista Bernardo Vital, traspasado a este equipo en junio pasado. En el Cracovia, Pau partió desde la banda izquierda, donde más lo está utilzando Luka Elsner.

Pau Sans marcó ante el Bruk-Bet Termalica, donde jugó 84 minutos y anotó un gol para la victoria de su equipo y 80 minutos en el empate contra el Lechia Gdánsk. Tampoco completó el partido ante el Jagiellonia, ya que fue sustituido por Kameri en el minuto 74.

Pau Sans, con el Cracovia en un momento del partido ante el Jagiellonia / KS CRACOVIA

Bazdar no había sido titular hasta este sábado con el Jagiellonia, jugó 10 minutos ante el Widzew Lódz en el tramo final del triunfo de su equipo y la última media hora ante el Motor donde anotó el segundo gol de su equipo para deshacer el empate de un choque que acabó con 4-1 a favor del primer clasificado de la Ekstraklasa. Adrian Siemieniec lo estaba utilizando de revulsivo jugando más caído en banda y no como referencia.

Sin embargo, ante el Cracovia ha jugado más centrado como segunda referencia y ha participado mucho en ataque. Fue relevado al comienzo de la prolongación, por lo que disputó 90 minutos, para que entrara Leon Flach. De la importancia de su llegada habla que haya sido el único fichaje de enero que el Jagiellonia ha inscrito para la Conference League, donde la próxima semana inicia la eliminatoria ante la Fiorentina italiana, el 19 y el 26 de este mes. Bazdar está cedido por el Zaragoza con una opción de compra de dos millones para el club polaco.