El TAD ni estudia la cautelar y El Yamiq es baja definitiva en León

Ni respuesta a la petición del Real Zaragoza ha habido, lo que parece impropio de una competición como el fútbol profesional de este país. Jawad El Yamiq no jugará en el partido de esta tarde ante la Cultural Leonesa después de que el Tribunal Administrativo del Deporte no haya resuelto sobre la petición del Real Zaragoza de concederle la suspensión cautelar de un partido impuesta por el Comité de Disciplina y ratificada por el de Apelación por la tarjeta roja que vio en el duelo ante el Eibar en el descuento tras una falta de Aleix Garrido y al bracear el defensa marroquí sin apenas impactar en el centrocampista rival, que exageró el golpe.

"Finalmente, Jawad El Yamiq no estará en la lista de convocados para el partido frente a la Cultural y Deportiva Leonesa debido a que no se ha recibido ninguna comunicación oficial respecto a las medidas cautelares solicitadas desde el Real Zaragoza para que el jugador pudiera disputar el encuentro", ha asegurado el club.

El central viajó a León y durante el viaje ayer conoció la decisión de Apelación y ha estado concentrado con sus compañeros a la espera de una comunicación del TAD que no ha llegado.

El Comité de Disciplina no atendió la alegaciones al acta arbitra de ese partido y Apelación ratificó el castigo tras el recurso. El Zaragoza acudió al TAD, que depende del Consejo Superior de Deportes, a sabiendas que era en la práctica imposible que se reuniera solo para estudiar el caso de El Yamiq. Los comités anteriores están bajo tutela de la Federación Española de Fútbol pero en el TAD no se ha conseguido que se le dé la cautelar para que pueda jugar y después se decida sobre ese castigo.

Noticias relacionadas

Así, El Yamiq ha sido uno de los tres descartes que Sellés ha hecho para el partido ante la Cultural, ya que citó a 26 jugadores, quedándose fuera también Radovanovic y el meta Obón. Mientras, Dani Gómez, Álex Gomes, Paul Akouokou e Insua son las novedades en el once.