El cambio de mensaje de Sellés con el zaragocismo

Retumbaron las palabras de Rubén Sellés en el tramo final de su comparecencia tras el empate ante la Cultural Leonesa, donde señaló de forma clara a la afición del Real Zaragoza desplazada al Reino de León, unos 400 zaragocistas, unas horas después de que el club hubiera anunciado que la plantilla y el cuerpo técnico iban a sufragar las entradas de los seguidores que acudieran al Estadi D’Encamp de Andorra (140 localidades en total), como ya sucedió cuando fueron a El Plantío en Burgos en el último encuentro de 2025.

“Igual que nosotros estamos dando pasos hacia delante también los espero de la afición, creo que después del esfuerzo que han hecho hoy no esperaba ese recibimiento tibio de la gente que se ha desplazado. Esperaba un recibimiento mucho más acorde con lo que se está jugando el equipo y luego llegaremos hasta donde lleguemos, pero ya va siendo hora de que demos todos ese pasito adelante y que la afición esté con nosotros en todos los contextos”, aseveró el entrenador con un mensaje muy explícito hacia el zaragocismo, un claro error en sus palabras y que no concuerda con las palabras que el valenciano había dicho antes sobre la afición desde que llegó en octubre.

Quizá busque Sellés, de palabras mucho más duras en general en los últimos tiempos, también con los colegiados, un punto de inflexión al hablar así de la afición, como hizo tras el duelo ante el Albacete con los jugadores, a los que puso en el foco de manera clave tras un partido horrible, tras los que han venido dos con una mejoría insuficiente y con sendos empates frente a Eibar y Cultural.

Sea cual sea el motivo de sus declaraciones, no tienen nada que ver con lo expuesto hasta ahora por el entrenador con respecto a la grada, que además viene de tres partidos en el Ibercaja Estadio, ante Sanse, Castellón y Eibar con muy malas salidas del equipo al campo e imágenes muy grises, aunque al menos ante los armeros el escenario cambió bastante con el paso de los minutos y se mereció ganar tras el descanso. En esos tres últimos duelos en casa, en un Ibercaja Estadio donde la mística y la sonoridad está a años luz de La Romareda y el eco de la afición se hace sentir menos, lo que ya se sabía antes de empezar la Liga, el campo zaragocista ha tenido entradas flojas, ante el Sanse por la lluvia la peor del curso (11.074) y muy escasas contra Castellón (14.216) y Eibar (13.218), dos encuentros también con clima desapacible y frío.

"A mí se me ha valorado desde el principio, fuera y dentro. El ambiente en Santander con el equipo fue extraordinario. Quiero extender esa comunión y esa atmósfera al sábado. Todos juntos somos mejores y ese es el camino", dijo tras ganar en Santander

No tienen nada que ver las palabras de Sellés de ayer con lo dicho tras el triunfo ante el Racing en El Sardinero hace algo más de un mes, donde el medio millar de zaragocistas coreó su nombre "No escuché los cánticos de la afición. Cuando estoy ahí, no escucho nada, aunque los agradezco. A mí se me ha valorado desde el principio, fuera y dentro. El ambiente en Santander con el equipo fue extraordinario. Quiero extender esa comunión y esa atmósfera al sábado. Todos juntos somos mejores y ese es el camino", dijo antes de jugar el partido siguiente, ante el Sanse en el Ibercaja Estadio.

Mientras, en la previa del duelo casero ante Las Palmas, el primero de este 2026, también ensalzó a la grada. “Tenemos un apoyo incondicional de nuestra gente, tanto en desplazamientos como en casa, incluso ante el Cádiz cuando perdimos. Hemos generado un ambiente de competición, de equipo y empuje. Hay que dar pasos para que la gente se enganche más", aseveró, involucrando al equipo en la necesidad de dar motivos a la grada para ese ánimo mayor.

"Lo más importante es la comunión que hemos vivido entre afición y jugadores. Es fundamental. En Éibar podías escuchar a nuestros aficionados empujando dentro del resto del estadio y estando con los chicos", aseguró tras ipurua

En Eibar, donde se ganó en inferioridad por la roja a Saidu a los 25 minutos y con unos 300 zaragocistas en las gradas, sus palabras fueron de claro agradecimiento después de que tras el partido los jugadores posaran con los seguidores atrás. "Lo más importante es la comunión que hemos vivido entre afición y jugadores. Es fundamental. En Éibar podías escuchar a nuestros aficionados empujando dentro del resto del estadio y estando con los chicos. Debemos seguir dándole las píldoras de competitividad para que se enganchen al equipo. Debemos seguir dándole motivos para que se enganchen", reflexionó el entrenador, que en la primera victoria que logró el equipo con él a los mandos, ante el Huesca en el derbi, a un partido en el que ya llegaba en el foco tras tres derrotas nada más arribar, también subrayó el aliento de los aficionados: «Quiero destacar a la afición. Nos ha apoyado mucho», afirmó el míster ese día.