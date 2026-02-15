Lo que dice la normativa sobre el polémico penalti señalado en contra del Real Zaragoza en León: "no tiene recorrido"

Llueve sobre mojado en cuanto a la relación entre el Real Zaragoza y el estamento arbitral. La señalización, en la primera parte, del penalti en contra del Real Zaragoza que acabó deteniendo Andrada ha provocado un profundo malestar en el seno de la plantilla, que no concibe por qué se castigó con la pena máxima una mano de Francho si el balón había golpeado en el cuerpo del canterano antes de golpear en su brazo.

Sin embargo, el penalti está bien señalizado o eso, al menos, sostiene el colectivo arbitral apelando a la normativa vigente. "No tiene recorrido, es penalti claro", aseguran desde el estamento a este diario amparándose en una circular vigente desde hace cinco años en la que se indica este tipo de jugadas entre las infracciones llamadas a ser castigadas con penalti.

Lo que dice la normativa desde la campaña 2020-2021 es lo siguiente: en el apartado de manos, "por norma general, cometerá infracción el jugador que toque el balón con la mano o el brazo cuando: la mano o el brazo se posicionan de manera antinatural y consiguen que el cuerpo ocupe más espacio, incluso en el caso de que el balón toque en la mano o el brazo del jugador tras haber rebotado en la cabeza, el cuerpo o el pie de dicho jugador o de otro que estuviera situado cerca del primero".

En todo caso, la jugada en cuestión, muy protestada por los jugadores zaragocistas, se añade a una serie de polémicas decisiones acaecidas en los últimos partidos del Zaragoza, como la roja directa mostrada a El Yamiq en el descuento del encuentro ante el Eibar. La nula consideración del TAD, al que el club aragonés recurrió para solicitar la suspensión cautelar de la sanción sobre el central, que incluso viajó a León con el resto de la expedición al no recibir contestación por parte del tribunal deportivo, ha provocado malestar en el seno de la entidad. Finalmente, El Yamiq no jugó el sábado ante la Cultural ya que el TAD no tuvo a bien responder al requerimiento del Zaragoza antes de que empezara el choque.