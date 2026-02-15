Radovanovic regresa a una enfermería del Zaragoza otra vez repleta e Insua acabó con molestias

El Real Zaragoza se ejercitó este domingo en la Ciudad Deportiva tras el partido en León en una sesión en la que los jugadores suplentes y que tuvieron menos minutos frente a la Cultural trabajaron sobre el césped, donde no estuvo Radovanovic, pese a ni estar en el banquillo en ese partido después de viajar con el equipo, ya que sigue con molestias en las costillas, en el estrenón, donde sufrió una fractura y pese a que ya tuvo mintos ante el Eibar. Los titulares estuvieron en el gimnasio, incluido Insua, que se tuvo que retirar en el minuto 81 en el Reino de León por molestias, que serían en la misma zona que le dejaron sin jugar ante el Eibar, en la tibia, aunque el club no las especifica.

El caso es que los dos centrales se suman a una enfermería nutrida, en la que están Pomares, sin parte médico y del que se descarta una lesión de cadera grave, si bien ya lleva tres partidos fuera y la idea es que cuando remitan se reincorpore al grupo, Bakis, Toni Moya, Guti, Keidi Bare y Kenan Kodro. De este modo, Bakis, con una lesión en el aductor, y Kodro, en el isquio, son los que más cerca están de recuperarse, aunque es difícil que lleguen al duelo en Andorra el domingo.

Radovanovic, que fue uno de los descartes del Real Zaragoza en León, uno de los tres que tuvo que hacer Sellés, que citó a 26 jugadores a la espera de la decisión del TAD con El Yamiq, no termina de superar las molesias en las costillas, donde sufrió una fisura, según algunas fuentes y no reconocida por el club, que después fue una fractura en el esternón, esta sí ya con parte oficial tras jugar ante el Las Palmas y Racing. El serbio, cuya acumulación de problemas físicos desde que llegó en verano es significativa, vuelve de este modo a la enfermería de la que salió con los minutos fnales que tuvo ante el Eibar.

Insua, por su parte, no estuvo ante el conjunto armero por unas molestias que serían en la tibia y el propio Sellés admitió antes del duelo en León que había entrenado a un ritmo menor la semana pasada, pero llegó muy justo al partido y fue titular para que se tuviera que retirar a los 81 minutos. "Con Insua, sabíamos que en cualquier momento Saidu iba a tener que entrar", argumentó el entrenador, por lo que esta semana el central volverá a estar entre algodones para el duelo en Andorra. El equipo, tras esa suave sesión de regeneración de este domingo, donde del filial han estado Terrer y Pinilla, descansa este lunes y volverá el martes a la actividad.