La revisión del penalti por la mano de Francho. "Sus formas no han sido las mejores", dice el capitán sobre el árbitro

La jugada polémica del partido entre la Cultural Leonesa y el Real Zaragoza llegó en el minuto 32, en un centro de Iván Calero que da en Francho Serrano, primero en la pierna izquierda y después en el brazo, que el centrocampista y capitán tiene levantado. El balón se va a córner y esa es la primera decisión de Jon Ander González Esteban, que señala el saque de esquina hasta ser avisado por Luis Milla Alvéndiz para que compruebe la jugada.

"Jon, te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti", le dice Milla Alvéndiz para que González Esteban, que había señalado saque de esquina mientras Calero protestaba el penalti y Francho asegurara con los gestos muy claros que no había pena máxima, ya que el balón viene de un rebote y le muestra que le da en el sobaco. Sin embargo, el colegiado acude a la llamada de la sala VAR y al monitor. "Estoy en la pantalla", le añade el árbitro principal.

"Te voy a mostrar el punto del contacto de la mano y ahí la dejo en dinámica para que tú la valores", le espeta Milla Alvéndiz, aunque en la imagen que al menos se visualiza durante el audio de la revisión del VAR el impacto del balón en la pierna de Francho no se ve y sí en el brazo, que efectivamente ocupa una posición antinatural. "Con el brazo ahí, le da en la mano, penati sin tarjeta", dice González Esteban en una decisión muy rápida para señalar un penalti que Andrada le detuvo a Rubén Sobrino.

"Yo le pido explicaciones muy cabreado porque el balón me pega primero en la pierna. Hay que revisar un poco porque no sé hasta qué punto cuándo es mano y cuándo no, cómo tienes que ir..."

"Yo le pido explicaciones muy cabreado porque el balón me pega primero en la pierna y entiendo que cuando el balón te viene de un rebote aunque esté la mano separada y que aparte me da en el sobaco y no en la mano... Sus formas no han sido las mejores, al menos lo que yo creo, ha pitado el penalti, tendremos que tener más cuidado", dijo Francho, para dejar una reflexión después. "Hay que revisar un poco porque no sé hasta qué punto cuándo es mano y cuándo no, cómo tienes que ir... No es excusa en todo caso y hay que seguir hacia delante", añadió.