Sellés explica y matiza sus palabras sobre la afición, pero no rectifica: "Dije lo que tenía que decir, era el momento gatillo de poner toda la carne en el asador"

Nada más acabar la rueda de prensa tras el partido ante la Cultural Leonesa y con su interpelación a la afición pidiendo un paso adelante y hablando de recibimiento tibio al equipo en León ya se intuía que esas palabras de Rubén Sellés no iban a caer en saco roto. Ni mucho menos. El club, durante toda la mañana del domingo, valoró que el entrenador las explicara y matizara y este accedió, en una rueda de prensa y sin esconderse detrás de un vídeo o de un comunicado, lo que es loable. Explicó sus palabras en la apelación al momento de poner "toda la carne en el asador" y en la unidad, pero no rectificó y fue contundente. "Dije exactamente lo que tenía que decir", aseveró el técnico.

Sellés estuvo acompañado durante su intervención de todo su cuerpo técnico y médico, lo que deja claro que no era una comparecencia baladí, ni mucho menos, tampoco por la celeridad con la que el club la convocó y después de hacer ver al entrenador que debía explicarse delante del zaragocismo. "La gente puede interpretar lo que quiera. Pienso que yo dije exactamente lo que tenía que decir y luego cada uno hace la interpretación que quiera hacer. Creo que la afición ha estado con nosotros, sobre todo en los desplazamientos. Podemos mejorar el ambiente que hemos tenido en el Ibercaja y también hay momentos en los que ese paso adelante se puede dar. Igual que se lo exijo a mi equipo, ya que salí después del partido de Albacete y dije que no era aceptable", aseveró Sellés.

"Vi ese momento gatillo de poder apretar y decir si queremos seguir teniendo esa posición un tanto victimista de vamos a ver qué pasa o queremos de verdad poner toda la carne en el asador"

Y añadió en su argumentario: "Me pareció el momento de decir que estamos bien, pero podemos seguir estando bien o podemos dar un paso para hacerlo excelente y hacerlo todos juntos. Era para mí ese momento gatillo de poder apretar y decir si queremos seguir teniendo esa posición un tanto victimista de vamos a ver qué pasa o queremos de verdad poner toda la carne en el asador", espetó con contundencia el entrenador.

Con todo, Sellés sabe perfectamente que solo desde la unidad, desde aglutinar al equipo y a la afición se puede salir de una situación tan delicada,no con palabras que suenan a reproche, como calificar el recibimiento de tibio: "Era un momento para parafrasear a jugadores como Zapater, para decir que el Real Zaragoza será lo que su afición quiera, como he visto tantas otras veces en este club, con esa unión de jugadores cuerpo técnico y afición", dijo.

"Mi intención nunca fue que significara un reproche, sino una demanda de más energía, ese llamamiento para que la gente nos ayude y dar esa sensación de unidad de cara al exterior. Quiero seguir sumando gente, ya que cada acción cuenta. Poder dar ese paso adelante que significa energía, empuje, solidaridad y durante estas 16 jornadas que nos quedan ir a por todas, la intención siempre fue esa", expresó, reconociendo que "no fueron declaraciones fruto del nerviosismo o fuera de tiesto" y que entendía "que se iba a causar cierto revuelo".

"Poder dar ese paso adelante que significa energía, empuje, solidaridad y durante estas 16 jornadas que nos quedan ir a por todas, la intención de mis palabras siempre fue esa. No fueron declaraciones fruto del nerviosismo o fuera de tiesto, entendía que se iba a causar cierto revuelo"

Con todo, la interpretación podía ser otra, por ese llamamiento que parecía decir que antes no se había dado el paso adelante por parte de la afición y eso llevó a Sellés a matizar sus palabras: "Ese mensaje lo dije de la manera en la que yo soy, en esa manera de ser directa sincera y con energía. Nosotros tenemos que ser siempre los que hagamos una invitación a la afición para estar ahí, pero también sabemos que cada gesto de ellos cuenta y esperamos que con este gesto lo podamos hacer notar y que a partir de aquí todo lo que queda de temporada podamos ser uno", añadió, para asegurar de nuevo que el Zaragoza ha dado un paso adelante en los últimos partidos: "Tenemos que ir a por todas porque a mí el equipo que juega ayer me representa", aseveró.

Se ve con energía el entrenador valenciano, tras cinco partidos sin ganar en la segunda vuelta, tras un triunfo en 10 jornadas, después de un balance de 18 puntos en 16 citas, insuficiente para salir del pozo. "Me he visto con esa energía desde el principio, incluso con más ahora que antes, aunque el otro día se me preguntó si se me notaba con algo menos, pero fue por otras razones. El equipo siempre ha tenido una identidad. Esta es la senda en la que tenemos que continuar y creo que aquí estamos todos capacitados para desde esa unión ir por todas y poder tener un final feliz en esta historia", indicó, desterrando a los que usan argumentos negativistas, que en todo caso llegan de manera natural cuando el equipo no gana y ahora no lo está haciendo.

"Un discurso negativista no ayuda a nada, ni a los jugadores ni al cuerpo técnico ni al ambiente. La única alternativa para que nosotros tengamos esa solidez para poder sacar los puntos de aquí al final de temporada es que estemos todos juntos"

"Un discurso negativista no ayuda a nada, ni a los jugadores ni al cuerpo técnico ni al ambiente. La única alternativa para que nosotros tengamos esa solidez para poder sacar los puntos de aquí al final de temporada es que estemos todos juntos. Todo lo que sea negativizar y dividir va en contra de lo que es el Real Zaragoza", explicó sin querer habla de nuevo de la jugada del penalti de Francho, luego parado por Andrada, porque mantiene la misma visión que dio tras el partido y llevando hasta el final el deseo y el convencimiento en la salida del equipo de esta situación.

"No vamos a salir a especular, vamos a ir a por todas. Claro que no hemos obtenido las victorias que queríamos, aunque hemos ido sacando puntos y hemos sido competitivos. La última victoria que tuvimos (Racing) fue ante uno de los mejores equipos de la Liga y queremos seguir realizando este tipo de actuaciones porque con esas actuaciones son con las que podremos ganar los tres puntos. Nos falta finalizar y precisión en las áreas, pero con esa actitud y con esa manera de hacer podemos ir donde queramos", cerró.