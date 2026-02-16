La coctelera sin fin en el eje de la zaga del Real Zaragoza

Insua y Álex Gomes conformaron el eje de la zaga del Real Zaragoza ante la Cultural en el Reino de León. Es el sexto distinto en los 16 partidos de Rubén Sellés en el banquillo, al que arribó a finales de octubre, debutando ante el Sporting de Gijón. Con Gabi, su predecesor, el baile en el eje, donde Insua llegó tarde en verano y Radovanovic y Tachi desde el principio sufrieron problemas físicos y Kosa no contó, también fue intenso. Lo ha mantenido el actual míster, que le ha conservado espacio en esa zona a Saidu y le ha dado otro a Gomes para que los centrales traídos en verano mantengan sus altibajos físicos y El Yamiq llegue y Kosa haga las maletas.

Tanto ajetreo y peripecias se reflejan en constantes cambios en la zaga, en su zona central, donde no hay manera que se dé una continuidad entre lesiones y problemas físicos, pero también sanciones, puesto que Saidu, Radovanovic, Tachi o Insua han cumplido partidos de baja por este motivo. Ahora, por ejemplo, Radovanovic e Insua arrastran molestias y ante el Andorra vuelve El Yamiq tras su roja en su debut con el Zaragoza en su segunda etapa en el club.

Ante la Cultural, Rado se resintió de su fractura en el esternón y no fue convocado, Insua llegó justo y tuvo que retirarse en el tramo final, El Yamiq estaba sancionado y Saidu purgó su mal partido ante el Eibar. Siempre pasan cosas en el eje de la zaga zaragocista, donde Sellés ha tenido que mover piezas en casi todos los encuentros, con esas seis combinaciones dispuestas desde que llegó, cuando ante el Sporting y en su primer duelo situó a Insua y Radovanovic, con Tachi jugando en la medular, para que tanto el serbio como el madrileño se lesionaran en esa cita. El fútbol ya le avisó ahí al valenciano.,

Esa dupla entre Insua y Radovanovic ha sido la más habitual con Sellés, hasta en 5 partidos, ese en Gijón, en las victorias frente al Huesca, donde el serbio vio la roja, y el Leganés, en el empate ante el Málaga y en la derrota en el Ibercaja Estadio ante el Cádiz cuando inició el central venido del Almería el calvario con sus costillas, primero, y con el esternón después. Insua, el central que más minutos ha tenido en este curso (1.747 y 21 encuentros), ha jugado con Sellés de entrenador y junto a Saidu en cuatro duelos: Eibar (con el ghanés expulsado), Racing, Sanse y Castellón, en tres choques seguidos en los que Álex Gomés arrancó de lateral derecho.

Álex Gomes controla un balón ante un rival el sábado. / CARLOS GIL-ROIG

El canterano, con la opción unilateral de su contrato ejecutada en diciembre, ha formado en el eje con Insua ante el Deportivo y el Granada, además de en León el sábado, para que Insua y Tachi, que ha jugado de mediocentro con Sellés en varios encuentros, fueran los elegidos en el centro de la defensa ante el Albacete y el Burgos. Mientras, contra Las Palmas fueron Tachi y Rado, porque Insua estaba sancionado, y contra el Eibar, con el gallego tocado en la tibia, fueron El Yamiq, en su regreso y que será el más fijo ahora que ante la Cultural cumpió su sanción, y Saidu la pareja elegida.

A esas seis combinaciones distintas se añaden algunas más que hizo Gabi, que formó con Pomares y Radovanovic al comienzo de Liga cuando Insua aún no había llegado y Tachi estaba lesionado, y con Saidu y Tachi en Ceuta. Con el madrileño, que estuvo en nueve jornadas, el eje más habitual fue el formado por Insua y Tachi y partió en Castellón con una zaga de tres centrales de inicio (Saidu, Insua y Rado).

Sellés no lo ha hecho aún el iniciar con tres centrales un duelo liguero, pero en la visita del equipo orellut sí la dispuso toda la segunda parte para frenar el vendaval del rival. Mientras, Emilio Larraz, en su único encuentro en el banquillo, colocó a Insua y Radovanovic, el eje de la zaga que más veces ha jugado en esta Liga, en siete ocasiones en total, seguido por la dupla del gallego con Tachi, que llegan a cinco desde que arrancó el curso.