Fran Escribá vuelve a ser rival del Real Zaragoza, firma hasta junio en el Valladolid

El Valladolid ha llegado a un acuerdo con Fran Escribá, exentrenador del Real Zaragoza, que firma un contrato hasta junio en Pucela, si bien la permanencia en la categoría de plata del equipo pucelano le haría renovar de forma automática si así lo desea el técnico, sin equipo desde mayo pasado cuando fue destituido del Granada. El curso pasado ya fue con el conjunto nazarí reival del Zaragoza en Segunda y lo volverá a ser con el cuadro blanquivioleta, en esta ocasión más directo si cabe, ya que el Valladolid marca ahora mismo la permanencia, con 28 puntos, cuatro más que los de Sellés.

Escribá estuvo en el Zaragoza desde octubre de 2022, cuando ocupó el sitio de Carcedo y terminó esa temporada con una permanencia tranquila. En la 23-24, el Zaragoza arrancó de forma fulgurante, con cinco victorias seguidas, pero después cayó para marcharse en noviembre de 2023 tras 16 jornadas y ser relevado por Julio Velázquez. En el Valladolid estará acompañado por Julen Masachs como preparador físico y por David Generelo como segundo entrenador, que ya estuvieron en el Zaragoza con él. El exzaragocista Generelo es el segundo de confianza de Escribá.

El Valladolid decidió la destitución de Luis García Tevenet tras una mala racha de resultados y haber logrado solo tres puntos en las últimas cinco jornadas, que colocan a los de Pucela a tan solo dos puntos del descenso. Además de las derrotas, el Real Valladolid había dejado en las últimas jornadas una imagen muy pobre en el campo, tanto en el Nuevo José Zorrilla como lejos de su feudo, como la derrota el sábado por 5 -1 frente al Granada.Tevenet sustituyó en la jornada 19 a Guillermo Almada, fichado por el Oviedo.