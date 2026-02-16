La reacción de las peñas del Real Zaragoza a las palabras de Sellés: "Damos un amor incondicional recibiendo muy poco"

Las peñas del Real Zaragoza dedicaron la jornada de ayer a digerir las palabras de Sellés, tanto las que el técnico dijo al término del encuentro disputado el sábado en León como las manifestaciones realizadas, a modo de matización, el domingo en la Ciudad Deportiva. «La afición nunca ha abandonado a nuestro equipo en esta larga y dolorosa travesía por el desierto ni lo abandonará jamás», indicó a este diario José Manuel Fábregas, presidente de la Agrupación de Peñas del Real Zaragoza.

En este sentido, el representante de los peñistas, que volvieron a estar presentes en gran número en las gradas del estadio de la Cultural Leonesa, dejó claro que «somos el principal activo de este club, dando un amor incondicional y recibiendo muy poco» y ensalzó el respaldo mostrado por los seguidores zaragocistas a lo largo de un curso marcado por la crítica situación del conjunto aragonés, en posiciones de descenso a Primera RFEF durante la práctica totalidad del curso. «Hemos viajado por toda España, agotando entradas en cuestión de minutos, y el fin de semana que viene volveremos a hacer lo mismo en Andorra».

En todo caso, y a pesar de que el tiempo se va agotando y que la distancia con los puestos que otorgan la permanencia sigue sin reducirse, Fábregas promete que al Zaragoza no le faltará el aliento de los suyos tanto en casa como en los desplazamientos. «Mientras las matemáticas digan que es posible seguiremos animando y luchando por nuestro club, porque nuestro cariño al Real Zaragoza va más allá de las derrotas y de las categorías» y subraya, en este sentido, que «estamos hablando de un sentimiento que, aunque nos lo pongan cada vez más difícil, nadie nos podrá arrebatar», asegura el presidente de los peñistas del club aragonés.