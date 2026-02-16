El Real Zaragoza da la campanada y se proclama campeón del torneo de promesas, con David Villa como invitado especial

La gran final Sub-13 de la International Carnaval Cup ofreció emociones a raudales. El Real Zaragoza y el Real Betis protagonizaron un duelo de alto nivel, que terminó 1-1 tras los 40 minutos reglamentarios y se resolvió en una dramática tanda de penaltis que favoreció a los aragoneses por 3-2.

El Real Zaragoza arrebató el título que defendía el Valencia, tras su consecución en 2025, en una final marcada por la igualdad táctica y el talento de los jóvenes jugadores de ambos equipos. Axel Valdemoros adelantó al Zaragoza con el 1-0, fruto de la apuesta valiente del técnico Samuel Secanella, que amplió la presencia ofensiva de su equipo y permitió controlar mejor los espacios en la segunda mitad. “El Betis nos exigió al máximo”, explicó Secanella tras el partido.

El Betis reaccionó con determinación. Dincoll Sneyk, máximo goleador del torneo con seis tantos y una de las mayores promesas del Betis, generó peligro constante, mientras Ignacio Barquero tuvo una ocasión clara que mantuvo la tensión hasta el minuto 34, cuando Iván Calderón igualó para los verdiblancos, desatando la emoción en la recta final del partido.

En la tanda final, el Real Zaragoza convirtió tres penaltis frente a dos del Betis, siendo Ian Blánquez el encargado de ejecutar el lanzamiento decisivo que certificó el título, desatando la euforia en jugadores, técnicos y aficionados. “Ese penalti decisivo fue un momento de mucha presión, y Ian lo resolvió con gran madurez y tranquilidad”, añadió el entrenador del conjunto blanquillo sub-13.

La International Carnaval Cup contó con equipos de muchas partes del mundo. Participaron equipos como el Lonestar San Antonio o el Virginia Utd (Estados Unidos), la Iniesta Academy (diversas sedes), el Lahti FC (Finlandia), el Takumi Football (Japón), el KRC Genk (Bélgica) o incluso el Oporto y el Sporting Lisboa (Portugal). Un torneo en el que muchos ojeadores aprovechan para acudir al torneo a apuntar diversos nombres de los más pequeños.

David Villa, presente en las gradas

El torneo también contó con un invitado especial, David Villa. El asturiano disfrutó del fin de semana y pudo seguir de cerca a su hijo Luca Villa, delantero en las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Luca, con el dorsal '7', dejó algunos detalles de calidad en el campo, mientras su padre lo animaba desde las graderías y se hacía fotos con aficionados.

“Más allá del título, lo que nos llevamos es la experiencia de competir contra canteras de altísimo nivel y la madurez que nuestros chicos han demostrado durante toda la competición”, cuenta Secanella, entrenador del Zaragoza, también valoró la dimensión formativa del torneo.