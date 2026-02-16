El Real Zaragoza recoge el guante de Sellés sobre la afición: entradas con 40% de descuento contra el Burgos

El Real Zaragoza ha lanzado una promoción de entradas con un 40% de descuento para zaragocistas abonados, ya que "queremos que el estadio ruja con nuestra gente", según el club, que recoge el guante de Sellés con sus recientes declaraciones sobre la afición.

Desde esta tarde y hasta el lunes 23 de febrero a las 9.00 horas, "todos nuestros socios, zaragocistas abonados y zaragocistas, podrán adquirir las entradas para el Real Zaragoza vs Burgos CF con un 40% de descuento. Con este margen, queremos que nadie se quede fuera y que el ambiente sea de lleno para apoyar a nuestro Real Zaragoza en su próximo partido como local", prosigue la entidad.

Se pueden adquirir online a través del área de socio entre los 14 euros de Sur Baja Lateral Par y los 30 euros de las zonas más caras, a excepción de los 99 euros del palco VIP. La mayoría están entre los 20 y los 30 euros. Además, para el público general, están a la venta en los canales oficiales.

Rubén Sellés, al día siguiente de su rueda de prensa en León, justificó sus palabras tras el partido ante la Cultural diciendo que es momento "de poner toda la carne en el asador". "Creo que la afición ha estado con nosotros, sobre todo en los desplazamientos. Podemos mejorar el ambiente que hemos tenido en el Ibercaja y también hay momentos en los que ese paso adelante se puede dar. Igual que se lo exijo a mi equipo, ya que salí después del partido de Albacete y dije que no era aceptable", aseveró.

"Era un momento para parafrasear a jugadores como Zapater, para decir que el Real Zaragoza será lo que su afición quiera, como he visto tantas otras veces en este club, con esa unión de jugadores, cuerpo técnico y afición", dijo.

"Mi intención nunca fue que significara un reproche, sino una demanda de más energía, ese llamamiento para que la gente nos ayude y dar esa sensación de unidad de cara al exterior. Quiero seguir sumando gente, ya que cada acción cuenta. Poder dar ese paso adelante que significa energía, empuje, solidaridad y durante estas 16 jornadas que nos quedan ir a por todas, la intención siempre fue esa", expresó, reconociendo que "no fueron declaraciones fruto del nerviosismo o fuera de tiesto" y que entendía "que se iba a causar cierto revuelo".

Así que el Real Zaragoza se ha puesto manos a la obra y ha rebajado el precio de las entradas para vivir el partido contra el Burgos, que vuelve a ser una final por la salvación.