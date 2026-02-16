La situación de Rubén Sellés en el Real Zaragoza, confianza limitada en el entrenador

La destitución de Rubén Sellés, que acumula una victoria en 10 partidos (9 puntos de 30) y que no ha logrado que el Real Zaragoza salga del descenso, ya que cogió al equipo a cinco puntos de la permanencia y ahora está a cuatro y ha sumado una dinámica insuficiente de 18 puntos en 16 citas, no está sobre la mesa de la entidad en estos momentos. Hay confianza en el entrenador que logró que el equipo se levantara tras tres derrotas seguidas a su llegada (Sporting, Deportivo y Granada, lo que ya le puso en el foco, del que salió) y que mejorara los argumentos futbolísticos y de ánimo de un vestuario hundido, pero esa reacción se ha atascado y es norma inapelable en el fútbol que no hay técnico más débil que el que no logra victorias.

Así, una derrota en Andorra ante un enemigo directo, que pelea en la guerra por huir de una zona del descenso donde está el Zaragoza y donde los andorranos cuentan con una exigua ventaja, empezaría a dibujar otro escenario para Sellés, que ya estaría mucho más expuesto ante el Burgos, en el regreso al Ibercaja Estadio tras dos citas fuera de casa vitales, de las que ya desperdició la de León, con un empate insuficiente. El entrenador necesita victorias y de momento en la segunda vuelta, en cinco jornadas, no ha logrado ni una, con cuatro puntos de 15 posibles.

De este modo, ese duelo ante el Burgos o, más probablemente, el que se jugará en Cádiz la semana siguiente pueden ser frontera para el técnico valenciano (después el calendario es terrible, con Almería, Deportivo en Riazor y Racing). Sellés, que firmó hasta junio y con un segundo año condicionado a la permanencia, se ganó el crédito a su llegada por la mejora en el equipo y es valorado en la SAD por el trabajo realizado en estos meses y tiene también el respaldo del vestuario.

No vive en ese sentido una situación límite y por supuesto que tampoco se le ha hecho llegar ni un ultimátum, porque no lo hay, pero Sellés sabe perfectamente que la ley del fútbol es inexorable si no llegan las victorias y el Zaragoza, en su caída a la Primera RFEF, buscará un último giro en el banquillo para tratar de provocar una reacción que de momento con el actual míster ha llegado, pero de forma insuficiente.

Las palabras en León

El técnico no estuvo además certero en sus declaraciones en el Reino de León aludiendo a la afición y al paso adelante y fue obligado por el propio club a explicar esas palabras, que no rectificó pero sí matizó. En todo caso, lo dicho tras el duelo ante la Cultural y el mal clima generado por ello le expone un poco más a Sellés, aunque nada lo hace tanto como los resultados, con 16 jornadas por delante, las mismas que lleva. Si repite los 18 puntos que ha logrado en ese tramo en lo que queda de temporada, el Zaragoza no se salvará.

Sellés se ha involucrado en el mercado de enero, del que salió muy satisfecho, según asegura, y por ejemplo la llegada de Larios fue una petición expresa del entrenador, que estuvo en total sintonía con el club en los refuerzos llegados y las salidas dadas. El Zaragoza, tras unos partidos preocupantes ante Sanse y Castellón en casa y en Albacete, sobre todo este último, ha reaccionado y ha mejorado algo las sensaciones en los dos últimos choques, ante el Eibar y la Cultural, pero no ha ganado y necesita hacerlo, por eso la confianza en Sellés tiene un límite y el escebario de un relevo en el banquillo para que llegara el cuatro entrenador de esta temporada tras Gabi, Larraz y el actual míster se puede dibujar en un par de semanas.