La vuelta del 'Pichichi'. Kenan Kodro apunta a regresar para el choque en Andorra

El terrorífico parte que dejó el duelo en el Carlos Belmonte de Albacete, con las lesiones de Keidi Bare, Kenan Kodro, Guti y Toni Moya, si bien este último ya llegó lesionado en la tibia a esa cita, en la que se quedó todo el partido en el banquillo, dejaba la mayor esperanza del regreso temprano en el ariete nacido en San Sebastián e internacional bosnio, ya que su lesión en el bíceps femoral izquierdo era la más leve de todas.

Ahora mismo, las posibilidades de que el Pichichi zaragocista, con siete dianas, seis de ellas en Liga, se suba el sábado al autobús zaragocista rumbo a Andorra para jugar el domingo son elevadas, tras perderse los duelos ante el Eibar y la Cultural por esa lesión en el bíceps femoral izquierdo, teniendo en cuenta que llegó con molestias a ese duelo en Albacete, forzando su presencia, y fue relevado en ese partido en el comienzo de la segunda parte al notar que estas habían aumentado.

Las sensaciones de Kenan Kodro son buenas por ahora, aunque esta semana es la de su regreso al grupo y es donde se valorará definitiva si llega al choque en Encamp que se juega el domingo y, si está, si iniciaría el choque o, más probablemente, se quedaría como alternativa en el banquillo. Kodro ha sido el indiscutible ariete titular del Zaragoza de Sellés, que le ha echado de menos en estos dos partidos, donde Cuenca ante el Eibar y Dani Gómez en León, han ocupado su sitio. El equipo zaragocista lleva dos dianas en cinco partidos de la segunda vuelta y necesita mejorar sus números en ataque.

Muchas bajas seguras en Andorra

Kodro, cedido por el Ferencváros húngaro, comenzó este 2026 con un gol a Las Palmas y tres en la victoria en Santander, que se unieron a los que había logrado ante el Almería, aún con Gabi en el banquillo, y el Leganés, además del copero frente a la Mutilvera. Su regreso supondría una gran noticia para Sellés de cara al domingo.

Del resto de lesionados, su vuelta en principio no se va a dar en Andorra. Guti (ligamento lateral interno rodilla), Bakis (aductor), Keidi Bare (sóleo) y Toni Moya (edema óseo en la tibia) están descartados para el domingo y sería el centrocampista madrileño el de más cercano regreso, mientras que Pomares, con sus molestias en la cadera tampoco estará, y Radovanovic, como contó este diario ayer, vuelve a tener molestias en la zona de las costillas y el esternón, donde sufrió una fractura.

El Yamiq e Insua

Así, de cara a Andorra, con el equipo regresando a los entrenamientos este martes, es segura la vuelta de El Yamiq, tras su sanción por la roja que vio ante el Eibar, y se ve factible que esté Insua, que se retiró en el minuto 80 con molestias (serían en la zona de la tibia) en León frente a la Cultural tras ser baja ante el equipo armero por ese motivo.