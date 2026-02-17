Andrada, eficacia probada en el Real Zaragoza

Las actuaciones de Esteban Andrada vienen librando al Real Zaragoza de males todavía mayores. El meta volvió a ser clave el pasado sábado al detener el penalti lanzado por Sobrino todavía en la primera parte para mantener el empate y evitar que el cuadro de Ziganda se adelantara en el marcador, una mala costumbre que viene castigando al Zaragoza desde hace demasiado tiempo y que rara vez le ha permitido puntuar. El arquero, que volvería a ser decisivo con un par de paradas más, acabó salvando un punto para el Zaragoza.

La pena máxima desbaratada por el argentino en León se unía, así, a la de Eibar, donde Andrada también fue determinante al detener el lanzamiento desde los once metros de Bautista, también con 0-0 en el luminoso. Sin embargo, el portero poco pudo hacer para evitar el gol de Peru en el saque de esquina posterior.

En todo caso, la eficacia del cancerbero está probada al haber neutralizado la mitad (2) de los 4 penaltis que le han lanzado a lo largo del curso. Solo le han superado en el desafío Manu Justo, que transformó una pena máxima en la goleada (0-5) endosada por la Cultural Leonesa en el Ibercaja Estadio, y Diego García, que acortó distancias y puso emoción al encuentro disputado en la capital aragonesa ante el Leganés (3-2). Es decir, Andrada aún no ha logrado detener un penalti en casa pero ha atajado los dos que le han lanzado fuera.

A ese acierto del meta zaragocista se une, además, el de Adrián, que también ha detenido el único penalti que le han tirado, también en el Ibercaja Estadio y ante el Cádiz. Entonces, el exzaragocista Iza Carcelén no pudo con él, aunque el conjunto andaluz acabó ganando la contienda (1-2).

De este modo, el Real Zaragoza solo ha encajado dos goles en los cinco penaltis que ha tenido en contra, un registro que subraya la fiabilidad de la que es, seguramente, una de las parcelas mejor cubiertas del plantel, con Andrada como portero titular desde hace tiempo y Adrián como alternativa.

Al equipo aragonés todavía no se le ha señalado ningún penalti a favor en su estadio

En todo caso, el Zaragoza sigue siendo uno de los equipos con más penaltis en contra (5) y menos a favor (2). De hecho, únicamente a Almería (8), Valladolid (7), Cultural, Mirandés y Ceuta (6) les han señalado más penas máximas cometidas que a los aragoneses, y solo Las Palmas (1) ha disfrutado de menos a su favor.

Dani Gómez (para empatar en Málaga) y Soberón (iniciando el camino hacia la remontada en Eibar a pesar de la inferioridad numérica) han hecho pleno de aciertos para el Zaragoza desde los once metros, pero se da la curiosa circunstancia de que al equipo aragonés todavía no se le ha señalado ningún penalti a favor en su estadio