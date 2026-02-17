El récord negativo del Real Zaragoza: 22 jornadas seguidas en descenso en Segunda por primera vez en su historia

Cada semana que pasa, el Real Zaragoza está más cerca de vivir la peor temporada de su historia y de descender a Primera RFEF, lo que supondría el descenso al infierno profundo, un tortazo a mano abierta a una historia gloriosa y un palo durísimo para una afición ya cansada no ver ni un mísero brote verde.

Aunque todavía tiene tiempo para revertir la situación y lograr una permanencia que, en caso de darse, sería agónica a buen seguro, al club aragonés se le va a acabando el tiempo y el túnel en el que está metido con destino a la categoría de bronce de momento no tiene luz al final pese a que ha llegado a estar a un partido de distancia de salir del hoyo tras haberlo visto a unos lejanos nueve puntos de la salvación.

El Real Zaragoza, por primera vez en su historia, ha acumulado 22 jornadas seguidas en puestos de descenso en Segunda, más de una vuelta. Un récord tan negativo como indigno. Solo quedan 16 partidos para sortear la infamia pero, aunque acabe la temporada en permanencia, el daño que este curso ha hecho ya al club aragonés es insalvable. Siempre se espera que de cada golpe se aprenda la lección, que sea el fondo del pozo y que al fin regrese un poco de esperanza, pero nunca llega.

Su mejor puesto fue 18º en la primera jornada de Liga y cayó al descenso tras la quinta jornada, del que ya no ha salido. Ganó una posición tras vencer al Mirandés en la séptima jornada y, desde la novena, ha sido penúltimo o último en un intercambio con un Mirandés que también lo va a tener crudo para permanecer tras haber estado a punto de subir la pasada campaña.

Nunca tan mal desde la pandemia

El último curso fue el del sufrimiento extremo, el que seguramente más cerca había visto el zaragocismo que podría caer, pero paradójicamente nunca pisó la zona roja, gracias sobre todo al paupérrimo balance de puntos de Eldense, Tenerife, Racing de Ferrol y Cartagena.

No lo hacía desde la décima jornada de la campaña 22-23 tras perder 1-0 en El Sardinero contra el Racing de Santander. La siguiente semana se venció 2-1 al Villarreal B en casa con gol de Zapater en el descenso que evitó una crisis de cinco partidos sin vencer y, pese a hacer un curso muy poco lustroso, ya no pisó la zona de peligro.

En la 21-22 vivió en descenso o al borde varias jornadas, pero solo estuvo dos jornadas seguidas en los puestos para bajar por culpa de la racha histórica de nueve empates seguidos que protagonizó el Real Zaragoza. Después venció tres partidos en cuatro jornadas y se escaló hasta el octavo puesto para vivir una temporada tranquila, pero sin aspiraciones reales de playoff.

Los jugadores del Real Zaragoza celebran uno de los dos goles contra la UD Logroñés, en enero de 2021. Aquel día el equipo salió del descenso por primera vez en nueve jornadas. / Ángel de Castro

Hay que remontarse a la dramática temporada 20-21, sin público en La Romareda por el covid, para vivir una situación terrible que, sin embargo, la firmarían todos los zaragocistas ya mismo. Desde la jornada 12, tras dos partidos con Iván Martínez sustituyendo a Rubén Baraja, se cayó al pozo, donde estuvo seis jornadas seguidas hasta que el club echó a Iván Martínez y contrató a Juan Ignacio Martínez.

En tres partidos, el alicantino ya había sacado del descenso al Real Zaragoza tras nueve jornadas seguidas en él tras vencer 2-0 a la UD Logroñés. Después perdió 1-0 en Albacete y cayó una jornada, para después ganar a la Ponferradina y ya no regresar a la zona roja en ningún momento.

En Primera División hay que remontarse para vivir algo parecido a la temporada 11-12. Entonces, el Real Zaragoza entró en descenso en la jornada 13 con Javier Aguirre, que fue cesado en la 16, y permaneció en descenso hasta el final de la jornada 38, empezándola en zona roja pero dependiendo de sí mismo si ganaba en Getafe, como así hizo, culminando el milagro de Manolo Jiménez. Aquello terminó en final feliz, el mismo deseo que ahora.