El recurrente vacío de poder en el Real Zaragoza: un mes y medio sin director de cantera

El desgobierno que lo envuelve todo en el Real Zaragoza alcanza ahora a su Ciudad Deportiva, vivero de futbolistas de nivel que vienen sacando a flote al primer equipo (tanto a nivel deportivo como económico) desde hace varias temporadas. El contencioso entre el club y Ramón Lozano, director de cantera en la última década, deja, desde hace un mes y medio, un vacío de poder que no parece destinado a resolverse en breve. De hecho, el proceso de búsqueda de un sustituto que asuma el cargo ha entrado en una fase de ralentización, con Carlos Jiménez, actual director deportivo del Debreceni húngaro y exjefe de cazatalentos en el Betis, como el mejor colocado.

Pero en las instalaciones de la Carretera de Valencia se ha instalado la provisionalidad. A la marcha de Lozano, que ha llevado al club a los tribunales, se sumará la del resto de su equipo, con Ángel Espinosa y José Luis Arjol al frente. Ambos acaban contrato el 30 de junio, al igual que Emilio Larraz, entrenador del Deportivo Aragón. Ninguno de ellos, en principio, seguirá, lo que derivará en una profunda remodelación de un organigrama en el que sí continuará el último en llegar, David Navarro, reincorporado hace tres meses para “gestionar de manera integral la relación entre primer equipo y la cantera”, según anunció el club y cuya relación con algunos de los profesionales llamados a salir del Zaragoza en apenas unos meses es prácticamente inexistente.

Mientras, el mal estado de las obsoletas instalaciones de la Carretera de Valencia advierte el desgaste acumulado y la necesidad de una intervención urgente que sigue sin llegar por mucho que el consejo de administración anunciara en la última junta de accionistas que ya está en marcha el plan de renovación de la Ciudad Deportiva, cuyo aspecto refleja a la perfección el actual estado tanto del club como de sus dos equipos principales, en puestos de descenso a Primera RFEF y Tercera RFEF, respectivamente.

Pero la situación no es nueva. De hecho, el vacío de poder en una de las secciones principales del club viene siendo habitual en los últimos años. A este mes y medio sin nadie al frente de la Ciudad Deportiva se añaden los tres meses que, en un ejercicio temerario, estuvo el Real Zaragoza sin director deportivo tras la destitución de Juan Carlos Cordero hasta que Txema Indias, el elegido, se desvinculó del Leganés. Durante ese largo parón, el club permaneció sin dirección deportiva ni secretaría técnica, lo que tuvo una influencia decisiva en la planificación de plantilla y pretemporada, entre otros aspectos clave que no pueden estar sujetos a semejante demora. Tropezaba la SAD en la misma piedra después de haber estado dos meses sin director deportivo tras la salida de Miguel Torrecilla por esperar, otra vez, entonces a Juan Carlos Cordero.

Ahora, lejos del propósito de enmienda, el Real Zaragoza reincide en un error que ya le costó muy caro y mantiene la Ciudad Deportiva hecha un solar, sin una cabeza visible ni máximo responsable. Otra vez, el vacío de poder se cierne sobre una de las parcelas claves en el proyecto de la propiedad: “Nosotros nos enfocamos muchísimo en la cantera, en que los muchachos que se han criado aquí tengan oportunidades en el primer equipo del Real Zaragoza porque es importante que el talento se quede aquí”, pregonó a los cuatro vientos el presidente Jorge Mas en una de sus primeras visitas a la capital aragonesa. "Para nuestro plan de futuro, todos aspiramos a tener las mejores instalaciones, porque el futuro del Real Zaragoza está aquí, en la Ciudad Deportiva", añadió el dirigente, que ni siquiera asistió telemáticamente a la última junta de accionistas, en la que el consejero Juan Forcén, el hombre fuerte del club en la actualidad, llevó la voz cantante.