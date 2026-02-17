Tachi y Saidu no entrenan con el Real Zaragoza y están pendientes de pruebas por molestias en la rodilla
El ghanés estaba jugando infiltrado y Sellés solo recupera de la enfermería a Insua, que se retiró del partido ante la Cultural de forma preventiva
Rubén Sellés sigue teniendo problemas en el puesto de central. El técnico, de toda la lista de lesionados y tocados tras el partido ante la Cultural Leonesa, solo recuperó a Pablo Insua, que fue sustituido de forma preventiva en el Reino de León y que se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeros en el regreso al trabajo tras el empate del pasado sábado y la sesión recuperatoria del domingo.
La principal novedad (y preocupación) es que ni Tachi ni Saidu entrenaron, ambos con molestias en la rodilla, y están pendientes de pruebas médicas. El madrileño viajó a León, pero no jugó ni un minuto tras haber sido titular en el centro del campo contra el Eibar y no fue la opción elegida por Sellés cuando tuvo que cambiar a Insua.
Decidió apostar por Saidu, que sí que disputó los últimos minutos en León en el puesto de central. El ghanés lleva semanas arrastrando molestias en la rodilla y jugando infiltrado y va a ser sometido a pruebas médicas para ver qué dolencia tiene y si debe parar durante un tiempo. En el regreso al trabajo, ninguno de los dos saltó al césped de la Ciudad Deportiva.
Tampoco se ejercitó Kenan Kodro. Sus sensaciones con respecto a su lesión en el bíceps femoral izquierdo son buenas y esta semana la intención es que pueda reintegrarse en el grupo y ver si lleva a Andorra, aunque lo más probable es que no esté para jugar los 90 minutos.
El resto de lesionados tampoco entrenó con el equipo y, salvo sorpresa, ninguno estará en Andorra. Guti (ligamento lateral interno rodilla), Bakis (aductor), Keidi Bare (sóleo) y Toni Moya (edema óseo en la tibia) están descartados para el domingo y sería el centrocampista madrileño el de más cercano regreso, mientras que Pomares, con sus molestias en la cadera, tampoco estará, y Radovanovic vuelve a tener dolor en la zona de las costillas y el esternón, donde sufrió una fractura.
Es decir, Rubén Sellés tiene, a cinco días de visitar al Andorra, tan solo a Insua, El Yamiq (que volverá tras sanción) y Álex Gomes del primer equipo para el puesto de central, a la espera de la evolución del dolor de Radovanovic y las pruebas médicas de Saidu y Tachi.
