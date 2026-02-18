El Andorra-Real Zaragoza, el derbi de Gerard Piqué: su cariño al club, "el agradecimiento eterno a la ciudad" o sus noches de fiesta en El Buscón

Gerard Piqué solo estuvo un año en Zaragoza... pero qué año. Aquella temporada 06-07 de ensueño que terminó con clasificación para la Copa de la UEFA y que fue la primera de Agapito Iglesias (cuando todavía ilusionaba antes de dejar el Real Zaragoza hecho unos zorros), al excentral le marcó.

Desde diciembre del 2018 es propietario del FC Andorra a través de Kosmos, cuando entonces competía en la Primera Catalana y estaba muy lejos del fútbol profesional, al que llegó gracias en parte a la calidad de Marc Aguado. Y este domingo vuelve a vivir un choque de corazón partido. Su club contra aquel que le hizo feliz y del que guarda un grato recuerdo.

Siempre ha hablado con cariño y con añoranza tanto del Real Zaragoza como de la ciudad, una experiencia que vivió muy intensamente tanto de día como de noche. Se lo pasó muy, muy bien y lo deportivo también acompañó. Zaragoza y el Real Zaragoza le catapultaron hasta ser uno de los mejores centrales de la historia de España y eso siempre lo ha agradecido.

«Tengo un agradecimiento eterno a esta ciudad. Era un desconocido y fue un año muy bueno. Teníamos un equipazo con Sergio García, Milito, César Sánchez... Lo pasamos genial y fue una experiencia inolvidable», le relató a su gran amigo Ibai Llanos. De hecho, para Piqué, «esa temporada me sirvió para darme cuenta de que podía jugar a un alto nivel, en Primera, porque tenía 19 años». «Hicimos un gran año, llegamos a la UEFA, que para el Zaragoza era una gran clasificación, e hice grandes amigos», agregó.

Y cuando estaba en el epílogo de su carrera y a poco tiempo de retirarse, confesó que quería volver a La Romareda una vez más y que le hubiera encantado jugar frente al Real Zaragoza en partido oficial antes de colgar las botas:«Zaragoza es increíble, es una ciudad que se merece estar en Primera y espero que lo esté pronto. Me gustaría volver a jugar en La Romareda antes de retirarme. Tuve la oportunidad de jugar allí un par de veces y la gente siempre me ha recibido con los brazos abiertos», dijo.

«Salí muchísimo de fiesta»

Piqué jugó 22 partidos, 18 como titular, y anotó dos goles. Además lo hizo tanto de central, donde brilló en su carrera tanto en el Manchester United como en el FC Barcelona, como de pivote defensivo, ya que a Víctor Fernández le gustaba ponerlo ahí al lado de Movilla, Celades o Aimar. Ahora bien, pudo haber jugado mucho más de no haber sido por los castigos que le impuso el técnico por sus andanzas nocturnas.

«En Zaragoza había un local escondidito, un bar pequeño, ahí en el rinconcito. No te veía nadie. Se llamaba El Buscón, no sé si existe aún. El Buscón. No sabes lo que era. Hacía de DJ y todo, servía copas... hacía de todo ahí. Es que Zaragoza... Zaragoza es Zaragoza, tío. Fueron mis primeras experiencias», le contó a Ibai.

Y a Jordi Wild en The Wild Project le confesó que «muchos días iba a entrenar sin dormir o de empalme», ya que se iba a Barcelona. Hasta que un día se le complicó: «Un día llegué de Barcelona dos horas tarde al entrenamiento, que ya había acabado. No sé qué excusa le di al míster, pero me dijo que no me creía. Me ordenó ponerme a correr y, con el sudor y la resaca, empecé a oler a humo. Me dejó un tiempo sin jugar, creo que un mes». También en un partido contra el Levante tuvo que pedir el cambio al descanso porque «salí de fiesta con varios compañeros en octubre y cogí unas anginas de caballo por no abrigarme». Aun así, confesó, «aprendí mucho pese a haberla liado parda».