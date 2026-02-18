Arrecian los problemas en la enfermería del Real Zaragoza:Tachi pasará por el quirófano por una lesión en el menisco
El madrileño estará en torno a dos meses de baja
Las malas noticias se acumulan en el Real Zaragoza. A la mala dinámica y la situación crítica del equipo, a cinco puntos de la permanencia, se añaden los numerosos problemas físicos que mantienen de baja a casi una decena de jugadores.
Uno de ellos, Tachi, prolonga su particular vía crucis en forma de lesiones a lo largo del curso. En esta ocasión, una lesión de menisco le llevará al quirófano, lo que le mantendrá en torno a dos meses fuera de los terrenos de juego. "Las pruebas médicas realizadas a Tachi han revelado que sufre una lesión a nivel del menisco de su rodilla izquierda. El jugador será intervenido este mismo viernes en el Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza por los especialistas del Grupo Arthrosport y comenzará su proceso de recuperación", ha publicado el club este miércoles.
De este modo, Tachi sigue con un infortunio que ha sido responsable, en gran medida, de que apenas haya jugado 12 partidos este curso, 8 como titular.
Además, existe preocupación en el club por el estado de la rodilla de Saidu, que también será sometido a pruebas médicas para evaluar el alcance de una lesión que le ha llevado a jugar varios encuentros infiltrado. Ahora, el ghanés se ve obligado a parar.
- El tercer goleador histórico del Real Zaragoza en Segunda ficha por el Fuenlabrada
- Intolerable Sellés. La contracrónica del Cultural-Real Zaragoza
- La revisión del penalti por la mano de Francho. 'Sus formas no han sido las mejores', dice el capitán sobre el árbitro
- El Real Zaragoza involuciona y se aleja más que nunca de la salvación (0-0)
- La reacción de las peñas del Real Zaragoza a las palabras de Sellés: 'Damos un amor incondicional recibiendo muy poco
- La situación de Rubén Sellés en el Real Zaragoza, confianza limitada en el entrenador
- Por el pito del sereno: El Comité impone un partido de sanción al jugador del Real Zaragoza El Yamiq
- Alberto Guitián, exjugador del Real Zaragoza: '¿Si me imagino al Zaragoza fuera del fútbol profesional? Más bien lo temo