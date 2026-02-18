La respuesta del FC Andorra a los aficionados del Real Zaragoza: "No venderemos entradas a la afición visitante"

Nadie duda de la fidelidad del aficionado del Real Zaragoza cuando le toca abandonar el Ibercaja Estadio y viajar a cualquier punto de la geografía española para dejarse la voz y ayudar al equipo a sacar un resultado positivo. Ya son trece los partidos que el conjunto blanquillo ha disputado a domicilio con una respuesta intachable por parte de la hinchada zaragocista. La afición no dudó en desplazarse a Ceuta, Gijón o Almería y tampoco han dudado en agotar las entradas para el choque de este fin de semana a pesar de las nulas facilidades puestas por el equipo local.

El Real Zaragoza se juega este domingo algo más que tres puntos. El conjunto de Rubén Selles viajará hasta el Principado para enfrentarse al FC Andorra, equipo que marca los puestos de descenso en la clasificación y cuya distancia con el conjunto dirigido por el entrenador valenciano es de tan solo cinco puntos. Una victoria en el país andorrano rompería la mala racha deportiva y podría situar la permanencia a tan solo dos puntos.

Entradas a 50 euros

A diferencia de otras temporadas, la casa del Andorra es otra y el partido se disputará en el Nou Estadi d'Encamp. La afición del Real Zaragoza, propensa a desplazarse en masa y más cuando el partido cae cerca de la capital aragonesa, ha expresado su malestar con el club dirigido por el exzaragocista Gerard Piqué por diversos motivos. El FC Andorra envió la semana pasada una remesa de entradas de 149 a un precio prohibitivo en la categoría de plata.

Cada una de las entradas tenían un coste de 50 euros, un coste que no sentó bien entre los aficionados del Real Zaragoza. Ante esta situación, el club decidió sufragar los gastos. Un gran gesto por parte de los jugadores y el staff que no es la primera vez que se repite esta temporada. La primera plantilla también se hizo cargo de las entradas del duelo contra el Burgos CF.

Si vemos cómo ha actuado el FC Andorra con otras aficiones, el enfado de los zaragocistas aumenta considerablemente. Si cogemos los duelos contra la SD Huesca y el Deportivo de La Coruña, el club andorrano envío más entradas y a un precio bastante inferior. El coste de las entradas fueron de 25 euros, un precio normal para la categoría de plata.

La respuesta del Andorra a los aficionados del Real Zaragoza

Tras agotarse las 149 entradas enviadas por el Andorra, numerosos aficionados del Real Zaragoza acudieron a la página web del conjunto andorrano para poder sacar las entradas lo más cerca posible de la afición visitante. Desde el pasado viernes, la plataforma de venta impedía la opción de comprar entradas para este encuentro. El mensaje que aparece en catalán es claro: "Aquest esdeveniment té la venda restringida per l'organitzador" (Este evento tiene la venta restringida por el organizador).

Correo enviado por el Andorra a los aficionados del Real Zaragoza. / X

Esta restricción ha provocado que numerosos aficionados del Real Zaragoza se pongan en contacto con el club del Principado para saber si podrán adquirir entradas el día del partido en la taquilla del estadio. La respuesta del equipo local ha sido la siguiente: "En las taquillas del estadio no venderemos entradas visitantes ni entradas a aficionados visitantes en zona local, por motivos de seguridad".

La red social X se ha llenado de numerosos comentarios en contra de la acción llevada a cabo por el club andorrano. Otra usuaria ha compartido una captura con otra respuesta por parte del combinado tricolor: "Lamentamos mucho la situación. Solo como modo informativo, nuestro club dispuso de 0 entradas para el partido de ida en el Ibercaja Estadio, igual que todos los clubes esta temporada". Esta respuesta todavía ha hurgado más en la herida del aficionado. El campo de Andorra tiene un aforo de 5.000 habitantes y el número de abonados supera el millar.