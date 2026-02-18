Sellés sigue sin recuperar efectivos a cuatro días de la gran final del Real Zaragoza en Andorra

No escampa en el seno del Real Zaragoza, cuya crítica situación deportiva se une a los sempiternos problemas físicos que reducen en gran medida la cantidad de efectivos disponibles para Rubén Sellés. De hecho, el entrenamiento de este miércoles no ha deparado novedad alguna en este sentido y el técnico no ha recuperado a ninguno de los jugadores lesionados o tocados.

Uno de ellos, Tachi, ya ha sido sometido a pruebs médicas destinadas a evaluar el alcance de sus molestias en la rodilla con unos resultados que se conocerán en las próxmas horas. Por su parte, Saidu todavía no ha pasado por ese examen médico a la espera de cómo evolucionan esas dolencias en la articulación que le han llevado a jugar infiltrado en varios partidos.

Completan la enfermería Kedii Bare, Pomares, Radovanovic, Guti, Moya, Bakis y Kodro, si bien solo este útimo tiene opciones de recuperarse a tiempo para jugar el domingo en Andorra, donde Sellés volverá a tener serios problemas en el centro de la defensa, ya que actualmente solo tiene disponibles a Insua, Gomes y El Yamiq aunque el gallego lleva arrastrando problemas físicos que, de hecho, también le impidieron acabar el encuentro en León al ser sustituido por precaución.