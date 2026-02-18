El Yamiq: "No me merecía la tarjeta roja, pero necesito estar más calmado con la experiencia que tengo"

Jawad El Yamiq reconoció en rueda de prensa que la tarjeta roja que recibió contra el Eibar fue injusta, pero también que debe canalizar la energía o ese exceso de ímpetu que le empuja por su amor al club ("quiero dar el máximo por el Real Zaragoza, por eso vine aquí. Es mi casa y tiene un lugar en mi corazón", dijo) para evitar otras expulsiones o situaciones que perjudiquen al equipo.

El central marroquí se mostró "un poco enfadado" ya que considera, como la gran mayoría del zaragocismo, que "no me merecía esa tarjeta roja". "No hice nada grave", apostilló antes de decir que "los árbitros también cometen errores".

Y aunque en el momento pareciera que aceptó y reconoció la tarjeta roja, El Yamiq explicó que no fue así, que se fue del campo rápido "por el minuto de partido en el que estábamos (descuento ya), necesitabámos hacer ocasiones para marcar y no quería perder tiempo, pero cuando me salí del campo me dijo el cuarto árbitro que esperase, que faltaba el VAR, pero a los dos segundos me dijo que ya estaba". Pese a ello, hizo autocrítica: "Necesito estar más calmado con la experiencia que tengo".

Eso sí, tampoco le gustó que no se la quitase ni Competición, ni Apelación, ni sobre todo el TAD, que no llegó ni a resolver: "Hablé con el míster de viajar a ver si me la quitaban pero no contestaron. Cada día le preguntaba a Miguel (de prensa del club) o a la directiva sobre si la iban a quitar o no, incluso en el almuerzo en León, y al final no jugué", relató.

Mejoría sin gol

El central también ha visto mejoría en el equipo en estas dos semanas. Al estar en la grada en León, analizó que "en el primer tiempo no estuvimos bien, pero en el segundo tuvimos muchas ocasiones y al menos volvimos con un punto, aunque queremos más". De hecho, para El Yamiq, "en el partido contra la Cultural mejoramos un poco con respecto al Eibar".

"El equipo está mejor, pero no tenemos suerte de cara a marcar goles. Cuando ves la tabla, todos están cerca. Si ganas dos partidos estás en la mitad y si pierdes estás abajo, pero vamos a ser positivos", explicó. Además, pese a que habló de marcar más goles, el marroquí incidió mucho en que "la idea es recibir goles y seguro que no nos marcan el equipo va a buscar anotar para ganar el partido".

Pero no solo necesita marcar goles para ganar, también "personalidad y confianza y eso estamos trabajando durante la semana". "Hay un buen ambiente entre nosotros, somos una familia. Trabajamos lo que quiere el míster para aplicarlo, tenemos una responsabilidad para levantar al Real Zaragoza", destacó.

Y el partido contra el Andorra "no es el último", en el sentido de que no es una final, pero sí que es consciente de lo que se juega el club ya que "cada partido que pasa sin coger puntos es malo, así que la idea que tenemos es que vamos a ganar".

Por último, tuvo palabras para Álex Gomes: "Es un buen jugador, joven, tiene un gran talento y va a llegar a ser un gran futbolista. Durante el partido hablé con él, le dije que jugara sencillo, él escuchó e hizo un buen partido. Vamos a apoyarlo y a ayudarlo", finalizó.