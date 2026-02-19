Kenan Kodro sigue al margen y su presencia en Andorra parece imposible

El Real Zaragoza se ha ejercitado este jueves en una sesión en la que Radovanovic y Toni Moya han trabajado de forma suave en el inicio de la actividad con el grupo, haciendo solo parte de la misma, aunque eso no implica que podrán llegar al duelo ante el Andorra, mientras que Kenan Kodro, el que más opciones tenía de ser recuperado por Sellés de cara a ese choque sigue al margen y en principio su regreso se retrasa una semana más, ya que solo quedan dos sesiones antes de ese choque.

El Pichichi del equipo, con seis dianas en Liga y una en Copa, sufrió en Albacete una lesión en el bíceps femoral izquierdo, en la musculatura isuqiotibial, de carácter leve, una pequeña rotura, y esta semana estaba previsto qu se incorporara con el grupo, ya que las sensaciones eran buenas, y llegara al duelo ante el Andorra, pero de momento se ha decidido esperar un poco más y todo apunta a que su regreso será ante el Burgos y que no estará el domingo en Encamp.

Nueve bajas

Kodro es uno de los miembros de una nutrida enfermería en la que están también Guti, Keidi Bare, Toni Moya, Pomares, Tachi, Saidu, Radovanovic y Bakis, de los que además del ariete bosnio los que parecen más cercanos a volver son Toni Moya, que es baja desde finales de enero por un edema en la tibia, y Radovanovic, aunque en en el central depende del dolor por la fractura en el esternón que sufrió en enero tras una fisura de costilla en diciembre, ya tuvo minutos ante el Eibar, pero no jugó en León por ese mootivo y al menos en Andorra se va a optar por la precaución en su caso.

Iker García, con opciones de viajar

Mientras, del Aragón han estado en la sesión Lucas Terrer, Hugo Barrachina, el meta Obón y Pinilla, los habituales y que estarán en Andorra, a los que este jueves se ha añadido el centrocampista Iker García, después de estar también el miércoles. Con una medular donde están de baja Toni Moya, Guti, Saidu y Keidi Bare, además de Tachi, al que Sellés ha utilizado en alguna ocasión en el medio, que Iker García viaje al Principado es una posibilidad ya que en la medular están solo Mawuli, Paul, Francho y Lucas Terrer.