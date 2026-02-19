Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda ZaragozaCrónica Casademont ZaragozaBorrasca PedroVTC ZaragozaMotín JuslibolReal Zaragoza
instagramlinkedin

Kenan Kodro sigue al margen y su presencia en Andorra parece imposible

El ariete, el que más opciones tenía de volver, no se entrena aún con el grupo y este jueves lo han hecho de forma parcial Radovanovic y Toni Moya

Kenan Kodro se ejercita delante de Sellés en una sesión.

Kenan Kodro se ejercita delante de Sellés en una sesión. / Jaime Galindo

Santiago Valero

Santiago Valero

El Real Zaragoza se ha ejercitado este jueves en una sesión en la que Radovanovic y Toni Moya han trabajado de forma suave en el inicio de la actividad con el grupo, haciendo solo parte de la misma, aunque eso no implica que podrán llegar al duelo ante el Andorra, mientras que Kenan Kodro, el que más opciones tenía de ser recuperado por Sellés de cara a ese choque sigue al margen y en principio su regreso se retrasa una semana más, ya que solo quedan dos sesiones antes de ese choque.

El Pichichi del equipo, con seis dianas en Liga y una en Copa, sufrió en Albacete una lesión en el bíceps femoral izquierdo, en la musculatura isuqiotibial, de carácter leve, una pequeña rotura, y esta semana estaba previsto qu se incorporara con el grupo, ya que las sensaciones eran buenas, y llegara al duelo ante el Andorra, pero de momento se ha decidido esperar un poco más y todo apunta a que su regreso será ante el Burgos y que no estará el domingo en Encamp.

Nueve bajas

Kodro es uno de los miembros de una nutrida enfermería en la que están también Guti, Keidi Bare, Toni Moya, Pomares, Tachi, Saidu, Radovanovic y Bakis, de los que además del ariete bosnio los que parecen más cercanos a volver son Toni Moya, que es baja desde finales de enero por un edema en la tibia, y Radovanovic, aunque en en el central depende del dolor por la fractura en el esternón que sufrió en enero tras una fisura de costilla en diciembre, ya tuvo minutos ante el Eibar, pero no jugó en León por ese mootivo y al menos en Andorra se va a optar por la precaución en su caso.

Noticias relacionadas

Iker García, con opciones de viajar

Mientras, del Aragón han estado en la sesión Lucas Terrer, Hugo Barrachina, el meta Obón y Pinilla, los habituales y que estarán en Andorra, a los que este jueves se ha añadido el centrocampista Iker García, después de estar también el miércoles. Con una medular donde están de baja Toni Moya, Guti, Saidu y Keidi Bare, además de Tachi, al que Sellés ha utilizado en alguna ocasión en el medio, que Iker García viaje al Principado es una posibilidad ya que en la medular están solo Mawuli, Paul, Francho y Lucas Terrer.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tercer goleador histórico del Real Zaragoza en Segunda ficha por el Fuenlabrada
  2. Intolerable Sellés. La contracrónica del Cultural-Real Zaragoza
  3. La revisión del penalti por la mano de Francho. 'Sus formas no han sido las mejores', dice el capitán sobre el árbitro
  4. La respuesta del FC Andorra a los aficionados del Real Zaragoza: 'No venderemos entradas a la afición visitante
  5. El Real Zaragoza involuciona y se aleja más que nunca de la salvación (0-0)
  6. La reacción de las peñas del Real Zaragoza a las palabras de Sellés: 'Damos un amor incondicional recibiendo muy poco
  7. La situación de Rubén Sellés en el Real Zaragoza, confianza limitada en el entrenador
  8. El Andorra-Real Zaragoza, el derbi de Gerard Piqué: su cariño al club, 'el agradecimiento eterno a la ciudad' o sus noches de fiesta en El Buscón

Kenan Kodro sigue al margen y su presencia en Andorra parece imposible

Kenan Kodro sigue al margen y su presencia en Andorra parece imposible

Saidu, con un edema óseo en la rodilla, es el sexto jugador del Real Zaragoza que cae lesionado en esta articulación

Las primeras reflexiones de Pau Sans tras su salida del Real Zaragoza: "Hice todo lo que pude, pero hay cosas que no puedo controlar"

La incomparecencia perpetua de Jorge Mas y la historia del Real Zaragoza en juego

La incomparecencia perpetua de Jorge Mas y la historia del Real Zaragoza en juego

Rubén Gómez, el recogepelotas que conquistó al zaragocismo en la última visita del Real Zaragoza a Andorra: "Aquel día cambió mi vida"

Rubén Gómez, el recogepelotas que conquistó al zaragocismo en la última visita del Real Zaragoza a Andorra: "Aquel día cambió mi vida"

Arrecian los problemas en la enfermería del Real Zaragoza:Tachi pasará por el quirófano por una lesión en el menisco

Arrecian los problemas en la enfermería del Real Zaragoza:Tachi pasará por el quirófano por una lesión en el menisco

El Yamiq: "No me merecía la tarjeta roja, pero necesito estar más calmado con la experiencia que tengo"

El Yamiq: "No me merecía la tarjeta roja, pero necesito estar más calmado con la experiencia que tengo"

La respuesta del FC Andorra a los aficionados del Real Zaragoza: "No venderemos entradas a la afición visitante"

La respuesta del FC Andorra a los aficionados del Real Zaragoza: "No venderemos entradas a la afición visitante"
Tracking Pixel Contents