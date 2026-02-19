Las primeras reflexiones de Pau Sans tras su salida del Real Zaragoza: "Hice todo lo que pude, pero hay cosas que no puedo controlar"

Pau Sans ofreció sus primeras declaraciones como jugador del KS Cracovia en una rueda de prensa antes del partido de este vienres ante el Widzew Lódz, el que sera su cuarto encuentro en la Ekstrakalasa y aseguró estar muy satisfecho de su decision de llegar a ese equipo tras tener muy pocos oportunidades con Sellés en el Real Zaragoza y salir cedido en este pasado enero. “Hay cosas que como jugador no puedes entender. Trabajé duro entrenando en España, como mis compañeros, el objetivo es hacer siempre buenos entrenamientos e hice todo lo que pude, pero hay cosas que no podía controlar porque no dependen de mí. Pero en este momento estoy feliz de ser jugador del Cracovia, y en eso me estoy centrando ahora mismo”, aseguró el delantero zaragozano sobre su salida cedido con opción de compra (1 millón de euros en junio) de la entidad zargaocista, con la que tiene contrato hasta 2029.

“Este club con esta forma de jugar es bueno para mi carrera y para mí”, espetó el jugador, que se expresó en inglés durante la rueda de prensa. “Esta es una Liga que va en crecimiento, hablé con mis compañeros en el Zaragoza Bazdar y Vital (ambos están en el Jagiellonia y se enfrentaron el pasado sábado) y con otros futbolistas que han pasado por aquí y me dijeron que esta competición va en crecimiento, en clara mejora y que podia ser buena para mí”, dijo Pau, que de momento ha sido titular en los tres partidos (una victoria y dos empates) desde que llegó y que anotó el gol de la victoria ante el Bruk-Bet Termalica.

“La Ekstraklasa es una Liga más física que la Segunda División. El juego es más rápido, con duelos más físicos. El fútbol es más dinámico, con más contraataques y cambios de posesión. Es más competitivo, pero eso me gusta, es buena para mí”

“Tengo suerte de tener a Maxime Domínguez (jugador hispanosuizo del Cracovia) en el vestuario. Es cercano a mí, ya que habla español y además tiene experiencia jugando en Polonia y en otras Ligas. Me da alegría tener a otros compañeros en el vestuario que me ayudan. Estoy orgulloso de ellos porque se esfuerzan mucho en los entrenamientos”, añadió el zaragocista, que se siente a gusto por ahora en su muevo desino, porque “la manera en que se vive el fútbol y cómo los fans apoyan al Cracovia ha sido una gran sorpresa pera mí”

No ha pisado Pau todavía la Primera con el Zaragoza, pero sí tiene experiencia más que sobrada en la categoría de plata y se le pidió comarar ambos torneos. “La Ekstraklasa es una Liga más física que la Segunda División. El juego es más rápido, con duelos más físicos. El fútbol es más dinámico, con más contraataques y cambios de posesión. Es más competitivo, pero eso me gusta, es buena para mí”, insistió, mostrándose orgullloso de defender esta camiseta.

“Me siento genial aquí, la ciudad es maravillosa. Me impresionaron mucho la afición, los compañeros y el entrenador. Sentí que necesitaba dar un paso adelante en mi desarrollo y Cracovia fue la elección correcta”, sentenció, dejando claro su zaragocismo cuando se le preguntó si en España prefería jugar en el Madrid o el Barcelona llegado el caso de una oferta: "Real Zaragoza”, dijo hasta en dos ocasiones en un perfecto castellano.

Luka Elsner, su entrenador: "El entusiasmo de Pau contagia a sus compañeros en el vestuario. Es un modelo de adaptación a nuevos entornos. Comprendió rápidamente lo que el equipo necesitaba de él"

Mientras, su entrenador, Luka Elsner, también fue preguntado por la labor del ariete zaragocista y se mostró feliz de contar con el futbolidsta cedido por el club blanquillo: "El entusiasmo de Pau contagia a sus compañeros en el vestuario. Es un modelo de adaptación a nuevos entornos. Comprendió rápidamente lo que el equipo necesitaba de él, yo espero que mantenga su afán de desarrollo y me alegra que esté dispuesto a sacrificarse por el equipo", reseñó el míster, para el que Pau está siendo fijo desde su llegada al equipo.