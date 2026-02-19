Rubén Gómez, el recogepelotas que conquistó al zaragocismo en la última visita del Real Zaragoza a Andorra: "Aquel día cambió mi vida"

5 de octubre de 2023. Un Real Zaragoza lanzado visita Andorra en buscar del asalto a puestos de ascenso directo. Cientos de aficionados zaragocistas se dan cita en el Principado para impartir la enésima lección de fidelidad y amor a unos colores. Los cánticos desde ese fondo se suceden desde mucho tiempo antes del partido y uno de los seguidores blanquillos quiere inmortalizar el momento con una foto. «Perdona, chico, ¿puedes venir?», pregunta al recogepelotas del Andorra encargado de esa portería. Rubén, que por entonces tenía 12 años, pronuncia unas palabras que cambiarían su vida. «Mis padres son de Zaragoza (su padre de Mainar y su madre procede de Montón)». «Dime un barrio», le inquirieron desde la grada». «Las Fuentes», respondió él para desatar la algarabía entre los zaragocistas, que corearon su nombre hasta convertirle en héroe.

Rubén, junto a Mollejo, autor del gol de la victoria zaragocista en la última visita a Andorra, en 2023. / SERVICIO ESPECIAL

Al descanso, Rubén no paró de recibir regalos y hacerse fotos con los seguidores. La entrega fue tal que el club le invitó a presenciar, junto a su familia, un partido del Zaragoza desde el palco de La Romareda. El veneno se había extendido por las entrañas de Rubén. «Recuerdo aquel día con mucha alegría. Llegué a casa tarde y no me pude dormir hasta las 2 de la mañana. No me podía creer lo que había pasado. Se podría decir que aquel día cambió mi vida», relata Rubén, que pronto cumplirá los 15 años. «Guardo todo lo que me dieron: el cachirulo, la bufanda, la bandera….y también lo que me entregó el club cuando nos invitaron a La Romareda. El domingo lo llevaré todo al partido». Porque, como no puede ser de otro modo, entre Rubén y el Real Zaragoza comenzó una historia de amor eterno que el domingo vivirá un episodio muy especial con el primer reencuentro desde aquella tarde inolvidable. «Tengo el contacto del aficionado que me regaló la bandera y que, hace dos años, vino de propio a verme a Andorra. Lo llamaré», asegura.

"Veo todos los partidos y el domingo estaré en el campo. Tengo entradas en el sector de la afición del Andorra, pero me encantaría verlo con la del Zaragoza"

Rubén ya no es recogepelotas. «Ahora lo son los más jóvenes», dice. Pero su pasión por el Zaragoza no ha dejado de crecer. «Veo todos los partidos y el domingo estaré en el campo. Tengo entradas en el sector de la afición del Andorra, pero me encantaría verlo con la del Zaragoza», indica Rubén, que ha renunciado a un viaje a la playa con el resto de su familia para quedarse con su abuela en Andorra y acudir al partido. «No me lo perdería. Yo ya sentía simpatía por el Zaragoza, pero lo que pasó aquel día me marcó. También soy del Barcelona, pero lo que siento por el Zaragoza es especial. Me sentí muy querido y recuerdo que al día siguiente en el colegio me coreaban también como lo habían hecho los aficionados del Zaragoza. Viví un sueño, como lo fue estar en La Romareda».

"Tengo el contacto del aficionado que me regaló la bandera, vino a verme hace dos años de propio a Andorra. Lo llamaré"

Así que Rubén será un zaragocista más el domingo en Andorra, donde el equipo aragonés jugará uno de los partidos más importantes de su historia. «Espero que se salven. Los jugadores tienen que salir a dejarse la piel y afrontar cada partido como una final porque es lo que es», expone mientras muestra su confianza en Rubén Sellés, técnico del conjunto aragonés: «Tras el partido en Albacete ya dejó claro que eso no podía ser y es el primero en querer sacar esto adelante». Para ello, contará con su aliento en una cita clave a la que no podía faltar. «El Andorra no tiene tanta afición como el Zaragoza, así que los zaragocistas se dejarán notar mucho. Y yo entre ellos», promete.