Saidu, con un edema óseo en la rodilla, es el sexto jugador del Real Zaragoza que cae lesionado en esta articulación

No fueron buenas las noticias con Tachi, que sufre una lesión en el menisco de su rodilla izquierda, de la que el Real Zaragoza no ha aclarado si es en el interno o en el externo, pero sí ha anunciado que pasará por el quirófano este viernes en el Hospital Quironsalud de Zaragoza operado por los especialistas del Grupo Arthrosport y tampoco van a serlo con Yussif Saidu, que a la espera del parte médico oficial tiene un edema óseo en la rodilla con afectación cartilaginosa tras jugar en las últimas semanas infiltrado por esas molestias en la rodilla.

De confirmarse ese diagnóstico, y todo apunta a ello, el jugador puede pasar por el quirófano, lo que implicaría un tiempo mayor de baja, o hacer un tratamiento conservador a la espera de esa mejoría, pero aun en ese supuesto su regreso sería para el tramo final del campeonato, difícilmente antes. En esta temporada, en la que su gran nivel hizo que el Zaragoza ejecutase la opción del Dansoman Wise por 150.000 euros (suma 19 partidos de Liga y uno de Copa), el tobillo ha sido el punto débil de Saidu, que se ha perdido, en dos diferentes tandas, cuatro partidos, primero ante Deportivo y Granada y después de caer lesionado en Copa ante el Burgos contra Málaga y Cádiz. Ahora, es la rodilla.

Toni y Rado empiezan con el grupo

Las lesiones está asolando al Zaragoza en los últimos tiempos, si bien toda la temporada ha sido un continuo problema en ese aspecto. Ahora mismo, hay nueve jugadores de baja (Keidi Bare, Toni Moya, Guti, Kenan Kodro, Pomares, Bakis, Tachi, Radovanovic y Saidu, sin contar a Paulino, ya sin ficha federativa). Toni Moya, que sufrió un edema en la tibia, y Radovanovic, con molestias tras su fractura en el esternón, han empezado a entrenar de forma leve con el grupo este jueves, aunque no llegarían al domingo, mientras que Kenan Kodro, el que más opciones tenía de volver en Andorra, sigue al margen, por lo que su regreso tras una leve lesión en el isquio es más improbable.

Desde la llegada de Sellés a finales de octubre los problemas musculares se han disparado. A saber: Tachi (sóleo), Radovanovic (aductor), Cuenca (isquio), Paul (aductor), Aguirregabiria (isquio), Kenan Kodro (isquio), Soberón (sóleo), Keidi Bare (sóleo) y Bakis (aductor).

Cambio en los servicios médicos

En todo caso, los problemas de lesiones han sido una constante desde que arrancó la pretemporada. De hecho, de los jugadores que iniciaron el curso, solo Sebas Moyano y los dos porteros, Andrada y Adrián, no han visitado la enfermería. Y todo pese a que el club decidió un cambio drástico en sus servicios médicos, con la llegada de Luis García Melchor en lugar de Ireneo de los Mártires, renovando casi por completo la plantilla de fisios y firmando una colaboración con Arthrosport, un equipo médico especializado en la prevención y tratamiento de lesiones. Sin embargo, estas han sufrido un claro incremento en este curso, señal de que al menos en esa faceta el cambio no ha sido a mejor.

Un buen ejemplo son las dolencias de rodilla. Con las de Saidu y Tachi ya son seis en esta temporada, y sin contar ahí el plan que en las primeras semanas de preparación llevó Juan Sebastián al notar molestias tras su operación el curso pasado en el menisco cuando estaba cedido en el Alcorcón y a Francho que tuvo que parar dos partidos, los dos finales de 2025, ante Burgos y Cádiz, por culpa de unas molestias de rodilla que después del parón navideño remitieron.

Kosa, ahora cedido en el Kosice, fue de hecho el primer lesionado de importancia en esta temporada tan accidentada, con una rotura en el menisco externo de la rodilla que le hizo ser baja casi 3 meses y Keidi Bare, en el amistoso ante el Nástic el 6 de agosto sufrió un esguince de rodilla que le dejó algo más de un mes, perdiéndose los tres primeros choques y no jugando el cuarto al llegar muy justo a ese duelo.

La rodilla ha sido el gran quebradero de cabeza de Paulino, que tras tener problemas en los isquiotibiales en sus primeros meses de zaragocista, el 15 de noviembre antes del duelo ante el Huesca sufrió un esguince en el ligamento lateral externo con edema óseo en la rodilla izquierda. El pronóstico era un mes o mes y medio como mucho fuera, pero el 15 de diciembre ya fue operado para tratar de eliminar las molestias y a mediados de enero fue sometido a una artroscopia que le dejaba fuera hasta final de temporada. El club, sobre la bocina del mercado de enero, decidió utilizar su ficha federativa y le dio de baja.

Noticias relacionadas

Mientras, Guti sufrió en el Carlos Belmonte de Albacete el 31 de enero una lesión parcial del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, cuando el centrocampista intentó rematar a puerta y fue tapado por dos jugadores del rival, al intentar caminar tras el golpeo su cojera fue ostensible y se retirara en el minuto 78. Es, además, la rodilla en la que cayó lesionado en el tendón rotuliano y la rótula en febrero de 2024 y que le hizo estar ocho meses fuera tras su primer regreso al Zaragoza, en el primer encuentro en esa vuelta frente al Sporting, y se terminó de recuperar de retorno al Elche para regresar definitivamente al equipo blanquillo en febrero pasado. Al canterano le queda no menos de mes y medio de baja.