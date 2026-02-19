Willy Agada está en los tiempos previstos cuando fue fichado

Tres partidos desde que el pasado 26 de enero se hizo oficial su fichaje y, de los seis refuerzos de este enero, el de Willy Agada es el que menos ha jugado. De hecho, no participó ante el Albacete en el Carlos Belmonte y en León ante la Cultural y su aportación se queda en los 27 minutos que tuvo en el duelo ante el Eibar en el Ibercaja Estadio. Es cierto que en los fichajes de enero siempre se busca un rendimiento inmediato y eso no iba a llegar en el caso de Agada, pero cuando se cerró la llegada del nigeriano ya se sabía, y así se asumió por el cuerpo técnico y por la dirección deportiva, que había que esperar unas semanas para que el punta pudiera estar para aportar su 100%.

Es decir, está dentro de los plazos previstos y aceptados por el club al fichar al ariete, que hace un año pudo llegar a España y Sporting Kansas City pidió traspaso por su fichaje, lo que cerró su llegada a algunos clubs de Segunda. Desde el Zaragoza poder fichar a este punta con la carta de libertad y solo hasta junio, sin opción de prórroga por partidos o rendimiento, se consideró una oportunidad de mercado tras acabar contrato el pasado 31 de diciembre en la MLS.

De hecho, en el calendario se puso el partido en Andorra como primera frontera para que tuviera ya una buena aportación en minutos una vez que hubiera trabajado unas tres semanas con el equipo. Así, su presencia ante el Eibar fue lo inesperado, más motivada por las circunstancias (bajas de Kenan kodro, Dani Gómez y Bakis, además de un Soberón recién salido de su lesión en el sóleo) que por el momento físico.

Agada, cuando el Zaragoza cerró su fichaje en la segunda semana de enero, llevaba sin jugar un partido oficial desde el 24 de octubre en los playoffs de la MLS Cup y, como reconoció su representante en este diario, hizo un plan dirigido por el club desde ese momento para llegar al Zaragoza en las mejores condiciones: "Desde el primer momento en que llegamos a un acuerdo con el Zaragoza hace un tiempo ya se puso a trabajar bajo las directrices de Rubén Sellés mientras esperaba un visado, con un programa específico del club para llegar físicamente a tope y de hecho en el primer partido ya fue convocado, eso es que el míster vio que en ese apartado estaba bien", aseguró su agente, Gerardo Piris.

El delantero, junto a Cumic, otro de los fichajes, en una sesión. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Esa cuestión de visado, de la documentación en su país, y los problemas de fichas y de inscripción en el Zaragoza retrasaron su llegada hasta la última semana de enero, pero el mismo Sellés, cuando llevaba diez días de entrenamiento y antes de jugar frente al Eibar admitió que aún no estaba para iniciar, porque “venía parado de dos meses y medio y de no entrenar en equipo", aseguró. Con todo ese día, el delantero nigeriano disputó casi la última media hora, cuando salió en el minuto 63 por Marcos Cuenca y se ubicó como referencia por delante de Soberón, sin entrar apenas en juego. En León no tuvo minutos una semana después.

"Es un jugador diferente a los que tenemos. Ha destacado en la MLS por ser un atacante posicional, que puede aguantar el balón de espaldas y girar e ir al espacio, con lo cual puede ocupar las tres posiciones de arriba. Y lo que hemos detectado es un gran rematador, especialmente de cabeza en el área”, comentó Sellés una semana antes de lo que esperaba de Agada, lo que el club confía que pueda dar desde ya, porque era asumido por el entrenador y la dirección deportiva que había ese peaje físico que pasar para un ariete que, como dijo Andreu Fontás, su compañero en el Kansas City, destaca por su fortaleza física. "Es fuerte, muy duro, durísimo, de los jugadores que son muy difíciles para chocar con ellos. Es que es una roca. Le gusta el contacto e ir al choque. Es un delantero muy completo, pero esa fortaleza física es un poco lo que eclipsa todas las demás virtudes", aseguró a este diario.

Willy Agada, el tercer nigeriano que jugará en el Zaragoza tras Ikechukwu Uche y James Igbekeme, jugó en el Hapoel Jerusalem y en el Maccabi Haifa en Israel. En 2022 fichó por el Sporting Kansas City y en abril de 2025 por el Real Salt Lake, que destinó 500.000 dólares de los Fondos de Asignación General de la MLS para adquirir sus derechos. En total, en la Major Soccer League ha jugado 86 partidos, con 23 tantos y siete asistencias, con 229 choques en su carrera profesional y con 64 goles.