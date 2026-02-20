Confirmadas las nueve bajas del Real Zaragoza en Andorra
Todos los lesionados (Keidi, Pomares, Guti, Moya, Bakis, Kodro, Saidu, Tachi y Radovanovic) se ejercitan aparte y no estarán el domingo. Sellés solo recupera El Yamiq tras su sanción
El penúltimo entrenamiento del Real Zaragoza antes del vital duelo en Andorra ya ha resuelto cualquier atisbo de duda para Sellés, aunque pocas interrogantes había, y ninguno de los nueve jugadores que están en la enfermería podrá jugar ante el conjunto del Principado el domingo a la 16.15 horas. Y en esa larga lista no está incluido Paulino, ya sin ficha federativa desde enero por su lesión en la rodilla. Sellés solo recupera a El Yamiq tras su sanción en León por la roja que vio ante el Eibar.
Toni Moya, con un edema en la tibia, y Radovanovic, con molestias tras su fractura de esternón, sí entrenaron el jueves una parte con el grupo, pero ya estaba claro que no iban a llegar al partido del domingo, mientras que el devenir de la semana convirtió en baja a Kenan Kodro, el más factible de los tocados que pudiera volver. El Pichichi del equipo se lesionó en Albacete el 31 de enero con una leve rotura en el isquio y ya empezó a tocar balón en el césped el pasado domingo, por lo que lo previsto era que el martes o el miércoles estuviera con el grupo, aunque las sensaciones no han sido las mejores y se ha optado por la precaución y esperar una semana más al duelo ante el Burgos.
Keidi Bare (sóleo), Pomares (costillas), Saidu y Tachi, rodillas ambos y que estuvieron en León, jugando unos minutos el ghanés, Guti y Bakis son bajas también el domingo. Bakis y Keidi Bare tendrían opciones también de llegar ante el Burgos la próxima semana en el Ibercaja Estadio, lo mismo que Toni Moya, Rado y Kenan Kodro. Tachi, por su parte, será operado este viernes en el Hospital Quironsalud de Zaragoza y le quedan dos meses de baja por su lesión de menisco.
Iker García, con opciones
Del Aragón han estado los habituales, Hugo Pinilla, Lucas Terrer, Hugo Barrachina y el meta Obón, además del centrocampista Iker García, que tiene alguna opción de ir citado para el partido por las bajas del equipo, aunque no demasiadas.
