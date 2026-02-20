Los efectos de la 'Sellesina' a la afición y el partido que marcará el destino del Real Zaragoza

El primer axioma de todo este caso no admite contrarréplica: la responsabilidad, la carga o la culpabilidad, dependiendo del grado de fuerza que cada cual le quiera aplicar al pecado, le corresponde a los jugadores, al entrenador, al director deportivo y a toda la estructura de mando del Real Zaragoza. Solamente ellos toman decisiones, eligen caminos, seleccionan a los futbolistas que conforman la plantilla, los ponen sobre el césped y se visten la camiseta con el escudo del león representando un sentimiento de un arraigo extraordinario.

Justo por ello, la responsabilidad de que el equipo aragonés ocupe posición de descenso a Primera RFEF antes del inicio de la jornada 27 y mire la zona de salvación a cinco puntos de distancia es exclusivamente de todos ellos: desde el presidente, por muy ausente y lejano que esté de esta dura realidad, hasta el último integrante de la plantilla pasando por los ejecutivos con mando en plaza y el entrenador.

Después del empate en León, Rubén Sellés utilizó una de las últimas cartas que los técnicos se suelen guardar bajo la manga para cuando las cosas no funcionen. El valenciano resucitó al Real Zaragoza con su método en noviembre y lo mantuvo con posibilidades reales de permanencia. De un tiempo a esta parte, la propuesta se le ha gripado: una victoria en las últimas diez jornadas es el pobre bagaje con el que acudirá a Andorra este domingo para disputar el partido más importante de la temporada, el que definirá si todavía sí se puede o si empieza a ser una empresa casi imposible.

Sellés reclamó más apoyo a la afición con un buen fondo y unas formas equivocadas. Tiene razón en que de este agujero tan profundo solo se podrá salir con una unión firme y sin fisuras. Pero el volumen de los decibelios no es lo más importante. Lo más relevante es cómo el entrenador toque las teclas y desarrolle su trabajo. Ha tocado casi todas, solo le queda la más importante: volver a encontrar el mejor once y el camino correcto para sumar triunfos. De que no lo haga no tiene responsabilidad ni culpa ningún aficionado ni nadie que no pertenezca al equipo. Solo el club y Txema Indias han configurado así la plantilla. Y solo Sellés la entrena, solo él toma decisiones, solo él elige alineaciones, solo él propone sistemas de juego y solo él gana, empata o pierde. Sellés y todos y cada uno de sus jugadores.